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  4. Ceyda Düvenci'den boşanmıştı... Bülent Şakrak yeni aşkı Esra Akpınar'la ilgili sorulan o soruya yanıt vermedi: "Bunlar özel şeyler"

Ceyda Düvenci'den boşanmıştı... Bülent Şakrak yeni aşkı Esra Akpınar'la ilgili sorulan o soruya yanıt vermedi: "Bunlar özel şeyler"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
31.05.2024 13:12
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Ceyda Düvenci ile bir süre önce boşanan Bülent Şakrak, Esra Akpınar ile yeni bir ilişkiye başlamıştı. Şakrak, geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle Berkay'ın Harbiye Açıkhava konserinde görüntülendi. Oyuncu, muhabirlerin 'Evlilik olur mu?' sorusuna cevap verdi.

Ceyda Düvenci'den boşanmıştı... Bülent Şakrak yeni aşkı Esra Akpınar'la ilgili sorulan o soruya yanıt vermedi: "Bunlar özel şeyler"

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın 8 yıllık evliliği, geçtiğimiz yıl tek celsede bitmişti. Çift evliliklerinde sıkıntılı günler yaşadıkları dönemde terapilere bile gitmişti.

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Hem Düvenci hem de Şakrak kısa bir süre sonra yeni bir ilişkiye başladı. Şakrak, bir süredir Esra Akpınar ile aşk yaşıyor.

KONSERDE GÖRÜNTÜLENDİLER

Çift geçtiğimiz günlerde Berkay Şahin'in Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşen konserinde görüntülendi.

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Snobmagazin'in haberine göre, yaz aylarını sevgilisiyle geçireceğini belirten 46 yaşındaki oyuncu, muhabirlerin yönelttiği 'Evlilik olur mu?' sorusu üzerine, "Bunlar özel şeyler" ifadelerini kullandı.

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Bülent Şakrak
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