Emre Altuğ'un Yalı Çapkını dizisinden ayrılması olay olmuştu! Beril Pozam'dan konu ilgili yorum geldi: "Kalbim burkuldu"

Cuma akşamlarına damga vuran fenomen dizi Yalı Çapkını 7 Haziran'da sezon finali yapmaya hazırlanıyor.

Dizide Ferit'in babası Orhan rolüne hayat veren Emre Altuğ'un diziden ayrılıcağı iddia edilmişti.

"ALLAH YOLUNUZU AÇIK ETSİN"

Dizi setinden paylaşılan görüntüler ise bu iddiaları doğruladı. Orhan karakterini canlandıran Emre Altuğ, yaptığı veda açıklamasında şunları belirtmişti:

"İsteyerek yapmış olamam ama istemeden kalbini kırmış olduğum varsa lütfen hakkınızı helal edin. İyi ki varsınız... Allah yolunuzu açık etsin hepinizin..."

Diziden ayrılmasını istemeyen hayranları duruma üzülmüş ve yorum yağdırmıştı. Emre Altuğ'un gidişi rol arkadaşı Beril Pozam'a soruldu.

Pozam, "Kalbim burkuldu... Ben o gün orada değildim. Sette müthiş bir partner... Eğlenceli biri Emre Altuğ, aramızdan ayrılmış gibi hissetmiyorum" ifadelerini kullandı.







