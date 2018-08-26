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Ceyda Düvenci eşi Bülent Şakrak'ın yeni yaşını kutladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.08.2018 18:13 | Son Güncelleme

Ceyda Düvenci'nin eşi Bülent Şakrak, 41 yaşına bastı. Düvenci, eşinin yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı

Ceyda Düvenci eşi Bülent Şakrak'ın yeni yaşını kutladı

Düvenci, eşinin yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Eşi Bülent Şakrak ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Düvenci, şu notu düştü:

"Hayatımın ışığı... İyi ki doğdun. Sana yazacak o kadar cümlem, teşekkürlerim ve şükürlerim var ki... Bu sayfaya sığmaz, ömrümüze sığsın... Uzuuuun yıllar boyu koyun koyuna yaşayalım. Sana aşığım, çok seviyorum, sonsuz bağlıyım ve çok ama çok saygı duyuyorum. İyi ki doğdun ömrüm. Öpmelere doyamadığım... O zamaaaan kutlamalar başlasın"


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Anahtar Kelimeler:
ceyda düvenci Bülent Şakrak'

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