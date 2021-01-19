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Ceyda Düvenci kızının regl olduğunu duyurunca...

19.01.2021 09:03 | Son Güncelleme:
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Ceyda Düvenci kızının regl olduğunu duyurunca...

Oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci kızının regl olduğunu sosyal medyadan duyurunca gündem oldu. Düvenci'nin paylaşımı sosyal medyanın gündemine girdi.

Ceyda Düvenci, 10 yaşındaki kızı Melisa’nın genç kız olduğunu sosyal medyadan duyurdu.

Düvenci paylaşımına "Gün senin günün... Gözümde mutluluk gözyaşları... Balköpüğüm genç kız oldu... Gelsin ritüeller... Kutlayalım yeni zamanını... 18/01/21“ notunu düştü.

ütütüt

Ceyda Düvenci'nin bu paylaşımına bazı takipçileri “Bu kızınızın özeli paylaşmanız doğru değil" yorumundan bulunurken bazı takipçileri tebrik yorumları yaptı.

KIZININ HASTALIĞI NE?

Oyuncu Ceyda Düvenci'nin bir önceki evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa, doğar doğmaz beyin kanaması yüzünden serebral palsi hastası olmuştu.

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