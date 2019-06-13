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Ceyda Düvenci ‘Mutluluğun tablosunu’ paylaştı

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.06.2019 10:02 | Son Güncelleme

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla mutlu bir aile tablosu ortaya koyan oyuncu Ceyda Düvenci, yaptığı son paylaşımda bu konuya dikkat çekti.

Ceyda Düvenci ‘Mutluluğun tablosunu’ paylaştı

Bundan yaklaşık dört yıl önce Aşkın Kanunu adlı dizi setinde tanıştığı meslektaşı Bülent Şakrak ile dünya evine giren Ceyda Düvenci, ikinci kez denediği evlilikte son derece mutlu günler yaşıyor. Şakrak’la olan evliliğinden bir erkek çocuk dünyaya getiren Düvenci, her ne kadar ilk evliliğinden olan kızı Melisa’nın serebral palsi hastalığı yüzünden kimi zaman sıkıntılı günler geçirse de bu hastalıkla mücadele etmeyi öğrenerek hem kendisini hem de kızını hayat karşısında daha da güçlendirdi.

Sosyal medya hesabından sürekli olarak bir arada oldukları keyifli fotoğrafları paylaşan Düvenci, yaptığı son aile fotoğrafı paylaşımına; “Abidin, sen bize de mutluluğun tablosunu yapıp bırakmışsın! Şükür…” notunu düştü.


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Anahtar Kelimeler:
ceyda düvenci Bülent Şakrak'

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