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  4. Ceyda Düvenci paylaştı yeni aşkı Güçlü Mete dayanamadı! "Aşk yaradı" yorumları

Ceyda Düvenci paylaştı yeni aşkı Güçlü Mete dayanamadı! "Aşk yaradı" yorumları

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
25.03.2024 08:10
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Bülent Şakrak ile tek celsede boşandıktan sonra açıklamalarıyla gündeme gelen Ceyda Düvenci son olarak Güçlü Mete ile yeni aşka yelken açmıştı. Düvenci'nin son paylaşımına sevgilisi sessiz kalamadı.

Ceyda Düvenci paylaştı yeni aşkı Güçlü Mete dayanamadı! "Aşk yaradı" yorumları

Ebru Cündübeyoğlu'nun eski eşi Güçlü Mete şu sıralar aşk haberleriyle gündemde. Güçlü Mete ve Ceyda Düvenci yeni bir aşka yelken açtı.

Geçtiğimiz sene meslektaşı Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini bitiren oyuncu Ceyda Düvenci'nin aşk hayatı gündem oldu.

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"AŞK TABİİ Kİ MÜMKÜN"

Düvenci daha önce özel hayatıyla ilgili yaptığı bir açıklamada "Büyük konuşmak istemem, bir daha evleneceğimi zannetmiyorum ama aşk tabii ki mümkün hala… 46 yaşındayım tabii ki tekrar aşık olacağım. Hayatın içinde aşkı her yerden bulabilen bir kadınım" demişti.

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Sakla Beni dizisinde rol alan Ceyda Düvenci ve radyo programcısı Güçlü Mete ile gözlerden uzak bir aşk yaşıyordu. Düvenci son olarak bir pozunu paylaşınca yeni sevgilisi dayanamadı.

Ekran Alıntısı

Karşılıklı kalpleşen çifte hayranlarından da beğeni yağdı. Bunun üzerine güzel oyuncuya "Aşk yaradı" yorumları gecikmedi.


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