Ceyda Düvenci yeni aşkı Güçlü Mete'nin eski karısı Ebru Cündübeyoğlu ile arkadaşmış...

Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini tek celsede bitiren oyuncu Ceyda Düvenci yeni aşka yelken açtı.

Sakla Beni dizisinde rol alan Ceyda Düvenci, bir süredir radyo programcısı Güçlü Mete ile aşk yaşıyor. "Büyük konuşmak istemem, bir daha evleneceğimi zannetmiyorum ama aşk tabii ki mümkün" diyen Düvenci'nin yeni ilişkisi farklı bir detayı da ortaya çıkardı.

Aramızda Kalmasın programında Güçlü Mete'nin eski eşi Ebru Cündübeyoğlu ile Ceyda Düvenci'nin birbirini takip ettiği söylendi.

İddialara göre; Düvenci yeni aşkının eski karısının fotoğraflarını beğenirken bir anda beğeniler geri alındı. Müge Dağıstanlı konu hakkında "Ceyda ve Güçlü Mete yıllardır birbirlerini tanıyorlar. Ceyda Düvenci ve Ebru'nun dost olmadıklarını biliyoruz ama like çekmek orada bir panikleme hali de var" dedi.







