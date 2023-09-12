Ceyda Düvenci programında Bülent Şakrak ile boşanmasına dair konuştu! "Zor geçti ama..."

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın 8 yıllık evliliği yaz aylarında tek celsede bitmişti. Oyuncu çift evliliklerindeki krizi aşamamış ve terapide sonuç vermeyine Şakrak'ın isteğiyle boşanma davası açılmıştı.

Boşanmanın ardından imalı paylaşımlarıyla gündeme gelen Düvenci'den son olarak eşinin baş harfi olan dövmesini sildirmişti.

Ceyda Düvenci sunucusu olduğu Bambaşka Sohbetler, ikinci sezonuyla ekrana döndü. Sunucu programın açılışında özel hayatına dair kısa bir açıklamayı da ihmal etmedi.

Ceyda Düvenci açıklamasında "Hayatımın değiştiği bir yazdı şimdi iyiyim evet biraz zor geçti ama herkesin artık iyi olduğu yeni hayatlarımızda birbirimize uyumlanabildiğimiz evlatların da artık her şeyi kabul ettiği, yavaş yavaş da yeni düzene alıştıkları bir sonbaharı karşılıyorum" dedi.

"BEKLEMEDİĞİNİZ DEĞİŞİKLİKLER..."

Sunucu devamında ise şunları söyledi:

"Böyle oluyor bazen hayatın içinde, beklemediğiniz değişiklikler, dönüşümler... Günün sonunda bütün duyguların hakkını vererek atlatmak sonra da yolunuza kaldığınız yerden devam etmek tabii ki ilişkileri de yıpratmadan belli saygı çerçevesinde koruyarak devam ettirebilmek."

