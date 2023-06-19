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Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak’ın boşanacağı iddia edilmişti! İlk paylaşım geldi! ''Bazen istemesen de...''

19.06.2023 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaştığı konuşulan Ceyda Düvenci - Bülent Şakrak çiftinin aralarındaki sorunları çözemedikleri ve boşanacakları iddia edilmişti. Aylar sonra Ceyda Düvenci'den manidar bir paylaşım geldi. Ünlü oyuncunun duygusal paylaşımı boşanma iddialarını güçlendirdi.

Sanat camiasının örnek çiftleri arasında yer alan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın boşanacağı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. 8 yıl önce nikah masasına oturan çiftin evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı ve çiftin sorunlarını çözemediği iddia edildi.

Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa ve oğulları Okan Ali ile mutlu bir aile tablosu çizen çiftin, daha önce evliliklerini kurtarmak için terapiye gittiği de konuşulmuştu.

ceyda bülent

Son dönemlerde birlikte paylaşımlar yapmadıkları için boşanacakları konuşulan çift, ayrılık iddialarını yalanlamıştı. Ancak çiftin son hamlesi, ayrılık iddialarını yeniden gündeme getirdi.

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Ceyda Düvenci, evlilikte sorunları aşamayınca sosyal medyadan içini döktü. Ünlü ismin son paylaşımı ayrılık iddialarını güçlendirdi.

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Instagram sayfasında arkası dönük bir fotoğraf paylaşan Düvenci, şu sözleri not düştü:

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'Bazen istemesen de bambaşka bir yola çıkmak zorunda kalırmışsın… Sözler yetersiz kalırmış bazen… Evet, gözlerim hüzünlü baksa da gülmeye devam edeceğim… Ve hayat sana yine de teşekkür ederim. Vardır benim için bir planın hep bilirim… Akışa bıraktım kendimi, gelecek günlerin güzelliğine güveniyorum… Ateş böcekleri iyidir… Bir de sinek kuşları, bir de kırlangıçlar ve baykuşlar…"

Ceyda Düvenci paylaşım

Ceyda Düvenci'nin bu sözleri büyük yankı uyandırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Bülent Şakrak Ceyda Düvenci evlilik

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