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Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’den aşk dolu paylaşım

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
02.12.2024 08:00
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Bülent Şakrak ile tek celsede boşanan Ceyda Düvenci özel hayatıyla sık sık gündem oluyor. Güçlü Mete ile yeni aşka yelken açan Düvenci'den aşk paylaşımı geldi.

Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’den aşk dolu paylaşım

2015 yılında Bülent Şakrak ile hayatını birleştiren ve 8 yıllık evliliklerini 10 Temmuz 2023’te sona erdiren ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, şimdi kalbini radyocu Güçlü Mete’ye kaptırdı.

Aşklarını her fırsatta dile getiren ve sosyal medyada paylaştıkları romantik anlarla gündeme gelen çift, hayranlarının yoğun ilgisini çekiyor.

Ceyda Düvenci, sevgilisi Güçlü Mete ile paylaştığı son aşk dolu kareyle dikkatleri üzerine çekti. Takipçilerine özel hayatından kareleri paylaşan ünlü oyuncu hayranları tarafından binlerce beğeni ve yorum aldı.

Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’nin sarmaş dolaş pozlarına beğeni yağarken "Yeni aşk iyi geldi" yorumları da eksik kalmadı.

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"ÇOK MUTLUYUM"

Ceyda Düvenci geçtiğimiz günlerde kendisine Güçlü Mete ile ilişkileri sorulunca, “Ben çok seviyorum. Çok mutluyum” ifadelerini kullandı.Muhabirlerin “Araya bir düğün sıkışır mı?” sorusuna ise “Yok artık” yanıtını vermişti.

Anahtar Kelimeler:
Ceyda Düvenci
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