MAGAZİN

Ceylan Çapa'yı çıldırtan yorum!

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.05.2018 13:57 | Son Güncelleme

Cemiyet hayatının öne çıkan isimlerinden Ceylan Çapa, gösterişli hayatını sosyal medyada yayınlamaya devam ediyor. Ceylan Çapa, bir takipçisinden gelen yoruma sinirlenerek tepki gösterdi

Ceylan Çapa'yı çıldırtan yorum!

Şebnem-Celal Çapa'nın kızları Ceylan Çapa, Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor

İstanbul Beşiktaş'ta düzenlenen bir alışveriş şenliğine katılan Ceylan Çapa, sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

Ceylan Çapa bir takipçisinden "Baba parası hiçbir emek, çaba, başarı, yok. Mutlu olduğunu sanıyor" yorumunu aldı. Ceylan Çapa, bu yoruma sinirlenerek " Nereden biliyorsun? Tanıyor musun beni? Beğenmiyorsan takip etme, tutan yok" diyerek tepki gösterdi.

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Ceylan Çapa instagram

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
beğenmiyorsan takip etme tutan yok deme lüksüne sahip değilsin. Gözönünde bir insan olduğun için hal ve davranışlarına dikkat etmen lazım ben seni takip etmiyorum ama bu yorumu burada okudum? İnsanlara örnek olmanız gerekiyor daha düzgün bir cevap verebilirsiniz...
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