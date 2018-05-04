Ceylan Çapa'yı çıldırtan yorum!

Şebnem-Celal Çapa'nın kızları Ceylan Çapa, Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor

İstanbul Beşiktaş'ta düzenlenen bir alışveriş şenliğine katılan Ceylan Çapa, sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

Ceylan Çapa bir takipçisinden "Baba parası hiçbir emek, çaba, başarı, yok. Mutlu olduğunu sanıyor" yorumunu aldı. Ceylan Çapa, bu yoruma sinirlenerek " Nereden biliyorsun? Tanıyor musun beni? Beğenmiyorsan takip etme, tutan yok" diyerek tepki gösterdi.

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