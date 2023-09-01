Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt değişimiyle annesini solladı! Son haline yorum yağdı

80'li yılların başında 'Küçük Ceylan' olarak ünlenen şarkıcı Ceylan, değişimiyle sık sık gündeme geliyor. Her paylaşımı olay olan ünlü ismin bu defa kızı Melodi sosyal medyayı salladı. Ünlü türkücünün Erhan Bozkurt ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melodi'nin Instagram paylaşımlarına yorum yağdı.

Ceylan'ın kızı Melodi geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka biri oldu. Değişimiyle en az annesi kadar konuşulan Melodi'nin sosyal medya paylaşımları binlerce beğeni ve yorum alıyor.

Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt, 2022 yılında Ozan Özgül ile Toronto'da mutluluğa 'evet' demişti. Melodi'nin fotoğraflarına sosyal medyada; 'Annesine çekmiş', 'Aynı annesi', 'Çok güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.

Ünlü türkücü Ceylan 1991 yılında halasının oğlu Erhan Bozkurt ile evlendi. Bir sene sonra boşandı. Melodi bu evlilikten dünyaya geldi.

Şarkıcı Ceylan'ın Erhan Bozkurt ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melodi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden 2015 yılında dereceyle mezun oldu.

Yurtdışında master eğitimi alan Bozkurt, profesyonel dans eğitimleri de gördü.

Yaşamını Kanada'da sürdüren ve annesinin izinden giderek şarkıcı olmak için çalışmalar yapan Melodi, paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.



