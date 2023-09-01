MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt değişimiyle annesini solladı! Son haline yorum yağdı

Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt değişimiyle annesini solladı! Son haline yorum yağdı

01.09.2023 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçirdiği estetik ameliyatlar ve imaj değişiklikleri ile sık sık gündem olan Ceylan son olarak pembe saçlarıyla herkesi şaşırtmıştı. Ünlü şarkıcının gözlerden uzak büyüttüğü kızı Melodi'de değişimiyle ağızları açık bıraktı. Ceylan'ın, Erhan Bozkurt ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melodi'nin son haline yorum yağdı.

Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt değişimiyle annesini solladı! Son haline yorum yağdı

80'li yılların başında 'Küçük Ceylan' olarak ünlenen şarkıcı Ceylan, değişimiyle sık sık gündeme geliyor. Her paylaşımı olay olan ünlü ismin bu defa kızı Melodi sosyal medyayı salladı. Ünlü türkücünün Erhan Bozkurt ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melodi'nin Instagram paylaşımlarına yorum yağdı.

ceylan ve melodi

Ceylan'ın kızı Melodi geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka biri oldu. Değişimiyle en az annesi kadar konuşulan Melodi'nin sosyal medya paylaşımları binlerce beğeni ve yorum alıyor.

Melodi Bozkurt SON HALİ

Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt, 2022 yılında Ozan Özgül ile Toronto'da mutluluğa 'evet' demişti. Melodi'nin fotoğraflarına sosyal medyada; 'Annesine çekmiş', 'Aynı annesi', 'Çok güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.

Melodi Bozkurt eşi

Ünlü türkücü Ceylan 1991 yılında halasının oğlu Erhan Bozkurt ile evlendi. Bir sene sonra boşandı. Melodi bu evlilikten dünyaya geldi.

Melodi Bozkurt 5

Şarkıcı Ceylan'ın Erhan Bozkurt ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melodi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden 2015 yılında dereceyle mezun oldu.

Melodi Bozkurt 4

Yurtdışında master eğitimi alan Bozkurt, profesyonel dans eğitimleri de gördü.
Yaşamını Kanada'da sürdüren ve annesinin izinden giderek şarkıcı olmak için çalışmalar yapan Melodi, paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Melodi Bozkurt 2

Melodi Bozkurt 3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dişleri uzatılıp altınla kaplandı! Olay imajDişleri uzatılıp altınla kaplandı! Olay imaj
Sevgilisi bakın kimmiş! Romantik pozları olaySevgilisi bakın kimmiş! Romantik pozları olay
Sır gibi sakladığı kızı o klipte ortaya çıktı! Güzelliğiyle büyülediSır gibi sakladığı kızı o klipte ortaya çıktı! Güzelliğiyle büyüledi
Anahtar Kelimeler:
Melodi Bozkurt ceylan sosyal medya ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

DNA sonucunu radyoda ifşa etti! Damat ve kayınvalide birbirine girdi

DNA sonucunu radyoda ifşa etti! Damat ve kayınvalide birbirine girdi

Kaliteli, dayanıklı, rahat! Levi's kadın erkek jean pantolonlarda %50 indirim

Kaliteli, dayanıklı, rahat! Levi's kadın erkek jean pantolonlarda %50 indirim

Arızalanan asansör 4. kattan boşluğa düştü! Tavana fırlayıp yere çakıldılar

Arızalanan asansör 4. kattan boşluğa düştü! Tavana fırlayıp yere çakıldılar

Tüm gün dilencilik yapıp lüks arabalarıyla evlerine dönüyorlar

Tüm gün dilencilik yapıp lüks arabalarıyla evlerine dönüyorlar

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.