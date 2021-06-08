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Ceylan'ın kızı Melodi estetiğin dozunu kaçırdı! Değişimi takipçilerini yok artık dedirtti

08.06.2021 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkücü Ceylan'ın Erkan Bozkurt ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melodi, son haliyle herkesi şaşırttı. Yıllar içinde yaptırdığı estetik operasyonlar ile dikkat çeken Melodi'nin geçirdiği değişim ile herkesi büyüledi. Şu sıralar annesinin izinden gitmeyi tercih eden Melodi, şarkıcılığa soyundu. İşte Ceylan'ın kızının son hali...

Melodi Bozkurt sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekmeye devam ediyor. En az şarkıcı annesi Ceylan kadar üne sahip olan Melodi, sosyal medyada 35 bin takipçiye sahip. Hayatına Toronto'da devam eden Bozkurt müzik çalışmalarının yanı sıra geçirdiği estetik operasyonlar ile de adından söz ettiriyor. Estetiğin dozunu kaçıran Melodi yaşadığı değişim ile yok artık dedirttirdi. İşte Melodi Bozkurt'un büyük değişimi...

Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt'un son halini görenler gözlerine inanamadı!

Türkücü Ceylan'ın Erkan Bozkurt ile evliliğinden olan kızı Melodi, yaşadığı değişimle epey konuşuldu.
Türkücü annesinin ardından Melodi' de estetiğe merak sardı. Daha evvel annesiyle düet yaparak adından söz ettiren Melodi, bu kez yaşadığı değişimle gündeme geldi.
30 yaşındaki Melodi Bozkurt, yaşamına Kanada'nın şehrinde devam ediyor.
Annesinin izinden gitmeyi tercih eden Bozkurt, müzik dünyasına adım atarak şarkıcı oldu. Annesi gibi güzel sese sahip Bozkurt, büyük beğeni topladı.
Öte yandan aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan Bozkurt, paylaşımlarıyla dikkat çekerken yaşadığı değişim ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Melodi Bozkurt kimdir?

Melodi Bozkurt kimdir?
Şarkıcı Ceylan'ın Erhan Bozkurt ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melodi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden 2015 yılında dereceyle mezun oldu.
Yurtdışında yüksek lisans eğitimi alan Bozkurt, profesyonel dans eğitimleri de görüyor. Aynı zamanda müzik alanında da çalışmalar yapmaya devam ediyor.
İşte Melodi Bozkurt'un geçirdiği estetik operasyonlardan sonraki halleri...
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estetik olmadan hiç olduklarının ispatı fotolar...

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