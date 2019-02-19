Ceylan ve kızı Melodi'nin yeni imajları olay oldu

Şarkıcı Ceylan'ın Erhan Bozkurt ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melodi annesiyle düet yaptı ve sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ceylan'ın Elçin Sangu'ya benzerliğiyle gündem olmasının hemen ardından kızının değişimi de sosyal medyanın gündemine geldi.

Şimdilerde 27 yaşında olan ve Kanada'da yaşayan Melodi paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Ceylan, "Kızımla aramda 16 yaş fark var. Çok genç anne oldum. Sanat hayatımın bu özel yılında kızımla güzel bir anıya imza atmak istedim" demişti.



