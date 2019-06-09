Ceza'dan Sagopa Kajmer'in mesajına yanıt

Rapçi Ceza ve Ayben'in babası Dalyan Özçalkan (70) dün son yolculuğuna uğurlandı. Yakın çevresi Ceza'yı yalnız bırakmazken uzun zamandır küs olduğu eski arkadaşı Sagopa Kajmer'den başsağlığı mesajı geldi. Bu mesajın sosyal medyada gündem olmasının ardından ünlü rapçı Ceza, Sagopa'nın yayımladığı mesajı alıntılayarak "Saol Yunus. Hayat işte. O da seni severdi... mekanı cennet olsun" dedi.

Osibisa'yı her gördüğümde aklıma hala Danyal amca gelir.Efendi ve babacan baba.Tıpkı anneni kaybettiğimiz zamanki hislerimle yazıyorum.

Ayben ve sana ayrıca tüm Danyal amcayı sevenlere başsağlığı diliyorum.

Bol sabır diliyorum.@ceza_ed — sagopa kajmer (@Sagopakajmerrap) 7 Haziran 2019



