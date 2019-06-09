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Ceza'dan Sagopa Kajmer'in mesajına yanıt

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GÜNDEM  | 09.06.2019 00:25 | Son Güncelleme

Türkçe rap müziğinin önde gelen ismi Ceza'nın babası önceki gün hayatını kaybetti. Ceza ve Ayben'in babası Dalyan Özçalkan için Sagopa Kajmer'den başsağlığı mesajı gelmişti. Ceza, Sagopa'nın başsağlığı mesajına cevap verdi.

Ceza'dan Sagopa Kajmer'in mesajına yanıt

Rapçi Ceza ve Ayben'in babası Dalyan Özçalkan (70) dün son yolculuğuna uğurlandı. Yakın çevresi Ceza'yı yalnız bırakmazken uzun zamandır küs olduğu eski arkadaşı Sagopa Kajmer'den başsağlığı mesajı geldi. Bu mesajın sosyal medyada gündem olmasının ardından ünlü rapçı Ceza, Sagopa'nın yayımladığı mesajı alıntılayarak "Saol Yunus. Hayat işte. O da seni severdi... mekanı cennet olsun" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
ceza sagopa kajmer

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