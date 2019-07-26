Ceza, Killa Hakan, Ezhel ve Ben Fero birleşti! Rap dünyası yanıyor

Ben Fero, Ezhel, Killa Hakan... Son günlerin en çok anılan isimlerinden biri...

Rap dünyasında son dönemlerde popüler olan bu isimlerle ise Patron ve Norm Ender malum pek iyi anlaşamıyor. Hatta öyle ki bu hal diss savaşlarına katar gitmişti. Karşılıklı atışmaların ardından Ben Fero, Ezhel, Killa Hakan'a Ceza'dan destek geldi.

Rap camiası diss savaşlarıyla yanıyorken bir de Ben Fero, Ezhel, Killa Hakan ve Ceza 'Fight Kulüp' adında bir şarkıya imza atmasın mı...

Killa Hakan’ın yakın zamanda çıkacak olan "Fight Kulüp" albümüne de adını veren bu parçanın teaser'ı gündemde...

Ceza, pazartesi günü çıkacak olan parçalarını Twitter'dan duyurunca sosyal medyadan hem olumlu hem de olumsuz tepkiler aldı. Bu gidişle Türkçe Rap dünyasında daha çok olay olur gibi...



