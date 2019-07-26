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Ceza, Killa Hakan, Ezhel ve Ben Fero birleşti! Rap dünyası yanıyor

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 26.07.2019 16:42 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde Norm Ender; Ezhel ve Ben Fero'ya diss atmış ve Ezhel'den yanıt gecikmemişti. Ezhel'in ardından Killa Hakan sert açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Daha ortamın ateşi soğumadan ünlü rapçiler bir bomba daha patlattı.

Ceza, Killa Hakan, Ezhel ve Ben Fero birleşti! Rap dünyası yanıyor

Ben Fero, Ezhel, Killa Hakan... Son günlerin en çok anılan isimlerinden biri...

Rap dünyasında son dönemlerde popüler olan bu isimlerle ise Patron ve Norm Ender malum pek iyi anlaşamıyor. Hatta öyle ki bu hal diss savaşlarına katar gitmişti. Karşılıklı atışmaların ardından Ben Fero, Ezhel, Killa Hakan'a Ceza'dan destek geldi.

Rap camiası diss savaşlarıyla yanıyorken bir de Ben Fero, Ezhel, Killa Hakan ve Ceza 'Fight Kulüp' adında bir şarkıya imza atmasın mı...

Killa Hakan’ın yakın zamanda çıkacak olan "Fight Kulüp" albümüne de adını veren bu parçanın teaser'ı gündemde...

Ceza, pazartesi günü çıkacak olan parçalarını Twitter'dan duyurunca sosyal medyadan hem olumlu hem de olumsuz tepkiler aldı. Bu gidişle Türkçe Rap dünyasında daha çok olay olur gibi...


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Anahtar Kelimeler:
ceza Killa Hakan Ezhel ve Ben Fero ben fero

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