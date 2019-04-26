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Ceza yazmasın diye polisin elinden aldı!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 26.04.2019 07:53 | Son Güncelleme

Adana'da aracıyla kaza yapan sürücü, olay yerine gelen ve ceza kesme işlemine başlayan trafik ekiplerinin elinden aldığı makbuz koçanını bir süre vermedi.

Ceza yazmasın diye polisin elinden aldı!

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Tellidere çıkışında Abdülhamit Y. idaresindeki 01 ABY 720 plakalı otomobil, yoldan çıkarak kenara savruldu.

Kaza yerine gelen trafik ekipleri, kazadan hafif yaralı kurtulan Abdülhamit Y'den ehliyetini isteyince, sürücü aracı kendisinin kullanmadığını, kullanan kişinin kaza sonrası kaçtığını ileri sürdü.

Sürücünün ehliyetini alan polis ekibi, şahsa cezai işleme başlayınca Abdülhamit Y, polisin elindeki ceza makbuzunu alarak bir süre geri vermedi.

Otomobil, çekiciyle olay yerinden kaldırılırken Abdülhamit Y. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
adana ceza trafik polis
 

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