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Ceza yoğun bakımda yaşam savaşı veren Killa Hakan için dua istedi

06.06.2022 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurt dışında yaşayan Killa Hakan lakaplı rapçi Hakan Durmuş'un bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği ve yoğun bakımda tedavi gördüğü ortaya çıktı. Sosyal medyaya damga vuran olaylı ilgili paylaşım yapan rapçi Ceza, Durmuş'un sağlık durumun ciddiyetini koruduğunu söyleyerek sevenlerinden dua istedi.

Ceza yoğun bakımda yaşam savaşı veren Killa Hakan için dua istedi

Sağlık sorunlarıyla mücadele eden başarılı rapçi Killa Hakan'ın yoğun bakıma kaldırıldığı ve durumun çok ciddi olduğu öğrenildi. Rapçi Ceza da magazin gündemine bomba gibi düşen haberle ilgili açıklama yaptı.

"YOĞUN BAKIMDA ÖLÜM KALIM SAVAŞI VERİYOR"

Massaka ya da diğer bilinen sahne adlarıyla Murdoc olarak bilinen ve gerçek adı Murat İlhan olan ünlü rapçi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Killa Hakan'ın sağlık durumun iyi olmadığını belirtti. Rapçinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü söyleyen Massaka, "Selam arkadaşlar. Killa Hakan'ın sağlık durumu hiç iyi değil. Yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veriyor. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.

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"DURUMU KRİTİK, DUALARIMIZA İHTİYACI VAR"

Killa Hakan'ın yoğun bakıma kaldırılması kısa sürede Twitter'da gündem oldu. Rapçi Ceza da meslektaşının sağlık durumuyla ilgili sevenlerini bilgilendirdi. Durumun ciddiyetini belirten rapçi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Arkadaşlar, değerli Killa Hakan ile ilgili haberleri ben de yanımdakilerden alıyorum. Maalesef 3 gündür yoğun bakımda, durumu çok kritik ve dualarımıza ihtiyacı var. Bir an önce güzel haber almak için bekliyoruz" dedi.

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