Cezaevinde 37 kiloya düşen Nihal Candan tahliye edildi! Kendi imkanlarıyla evine gitti... Sinir krizi geçirdi

Ucuza araç sattıklarını söyleyerek vatandaşları 'sazan sarmalı' yöntemiyle dolandıran suç örgütü ile birlikte hareket ettikleri tespit edilen Nihal ve Bahar Candan kardeşler, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından 16 Kasım 2023’te tutuklanmıştı.

ANOREKSİYAYA YAKALANDI

İki kardeş Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne konulurken Nihal Candan, tutuklanmasını protesto etmek için cezaevinde yemek yememeye başladı. Bir süre sonra yeme alışkanlığı bozulan Nihal Candan'a 'anoreksiya nevroza' adı verilen hastalık teşhisi konuldu.

FLAŞ TAHLİYE KARARI

Bu rahatsızlık sebebi ile 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın psikolojisinin de bozuk olduğu öğrenildi. Nihal Candan hakkında sağlık sorunları sebebiyle tahliye kararı verildi.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Nihal Candan'ın tahliye kararının ardından annesi cezaevinin yolunu tuttu. Kızının kendi imkanları ile eve gittiğini öğrenen Umut Candan eve döndü. Show Haber kavuşma anlarını görüntülemek istese de Nihal Candan sinir krizi geçirdi ve çekim izni vermedi.







