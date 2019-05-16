Mynet Trend

Cezaevinden çıktı karısına kurşun yağdırdı!

aris.aras aris.aras
YAŞAM  | 16.05.2019 10:27 | Son Güncelleme

Kadıköy'de iddiaya göre cezaevinden yeni çıkan O. Ç isimli şahıs, evinin önünde eşi N.Ç isimli kadına defalarca kurşun yağdırdı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, kadının olaydan kısa bir süre önce kucağındaki bebeği bırakması çocuğun hayatını kurtardı. Şahısn eşine kurşun yağdırdığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay Kadıköy'de dün akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İki çocuk annesi N.Ç evinin önünde bebeğiyle duruyordu. Bu sırada iddiaya göre hapisten yeni çıkan eşi O.Ç. eşiyle tartışmaya başladı. O.Ç belinden çıkardığı silah ile eşine kurşun yağdırdı.

Bacaklarından yaralanan genç kadın kanlar içinde yere yığılırken, kadının bebeği olaydan kısa bir süre önce bırakması çocuğun hayatını kurtardı. Karısını vuran saldırgan daha sonra aracına binerek hızla olay yerinden kaçtı. Yaralanan talihsiz kadın olay yerindeki kişilerin yardımı ile Göztepe SSK Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. İlk müdahalenin ardından ameliyata alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Öte yandan polis olay yerinden araçla kaçan saldırganı her yerde arıyor.

AW704657_05

VURDUKTAN SONRA ARABAYA BİNEREK UZAKLAŞTI

Görgü tanıklarının ifadesine göre, olay iftar saatinden sonra oldu. Tanığın ifadesine göre, “Anladığım kadarıyla kocasıyla arasında olan bir husumetten dolayı, belden aşağı mermiler yemiş durumdaydı. Biz geldik müdahale ettik ayağını falan kemerle sıktık. Tabi bu sırada vuran o kişi arabaya binip gitti, kadının akrabası geldi arabayla hastaneye götürdü" dedi.

AW704657_03

KORKUNÇ OLAYIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan şahsın eşine kurşun yağdırdığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde genç kadın kucağında bebeğiyle sokakta geziyor. Ardından kadın bebeğini bırakıyor. Bu sırada şahıs, aracın arkasındaki kadına kurşun yağdırıyor. Şahıs ve beraberindeki kişi araçla kaçarken, vatandaşlar yaralı kadının yardımına koşuyor.

AW704657_04

AW704657_01

İHA

PARTNERBacak inceltmek için ne yapmalı?Bacak inceltmek için ne yapmalı?
ÖSYM'den kritik uyarı! İzin verilmeyececek...ÖSYM'den kritik uyarı! İzin verilmeyececek...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kadıköy silahlı saldırı

En Çok Okunan Trend Haberler

Kritik uyarı az önce geldi! Aşırı yükselecek

Kritik uyarı az önce geldi! Aşırı yükselecek

Bu araçlardan uzak durun!

Bu araçlardan uzak durun!

Yer: Adana! Utancını çocuğu ile örtmeye çalıştı

Yer: Adana! Utancını çocuğu ile örtmeye çalıştı

Fabrikada korkunç olay! Kolunu makineye kaptırdı

Fabrikada korkunç olay! Kolunu makineye kaptırdı

İlginizi Çekebilir

Müzikle dolu 10 gün

Müzikle dolu 10 gün

Günde 20 TL kazanıyor, 5 şirketi var

Günde 20 TL kazanıyor, 5 şirketi var

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Makam aracını gelin arabası yaptı

Makam aracını gelin arabası yaptı

Herkes şoke oldu! Damat, kayınpederiyle evlendi

Herkes şoke oldu! Damat, kayınpederiyle evlendi

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Basit bi tahmin yürüteyim ..neyse herkes anlamıştır zaten nedenimi .
Psikopat cani canın cehenneme
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pomeranian Boo özellikleri, bakımı ve fiyatı

Titanik'ten kurtulan 3 köpekten ikisinin ortak özelliği!

Sivas'ta kene ısırması şüphesiyle hastaneye kaldırılan 2 kişi hayatını kaybetti

Kabus geri döndü! 2 ölü

Ayaklarını çapa makinesine kaptırdı

Yer: Bolu! Tüyler ürperten olay

Bodrum’da milyon dolarlık Hint düğünü! 3 gün 3 gece sürdü

Bodrum’da milyon dolarlık Hint düğünü!

Ayakkabının rengi sosyal medyayı ikiye böldü! Gri-turkuaz mı? Pembe-beyaz mı?

Ayakkabının rengi sosyal medyayı ikiye böldü!

Yaşıtlarının asla aklına gelmeyecek şeyi yaptılar! 13 yaşında...

Yaşıtları gibi değiller! 13 yaşında öyle bir şey yaptılar ki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.