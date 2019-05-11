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Cezaların düzeltileceğini duyan vatandaş sevinçten sokağa döküldü

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 11.05.2019 15:16 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden yasak geçişlerle ilgili cezaların düzeltileceği açıklaması, hafif ticari araç sahipleri tarafından sevinçle karşılandı.

Cezalar nedeniyle mağdur olduğunu belirten çok sayıda kişi, araçlarıyla Yenikapı Miting Alanında toplandı.

Araçlarını balon asarak süsleyen vatandaşlar, klakson çalarak sevinç gösterisinde bulundu.

Sürücüler, Yıldırım'ın, cezaların düzeltileceği açıklamasından dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Hafif ticari araç sahiplerinden Selçuk Tok, yaptığı açıklamada, köprüden yasak geçiş dolayısıyla kendisine 90 bin lira ceza geldiğini ancak aracının değerinin 73 bin 500 lira olduğunu belirterek, "Sayın Binali Yıldırım'ın yaptığı açıklamadan çok memnunuz. Bunu kutlamak için geldik. Köprüden araçlarımızla serbest geçiş yapabileceğimiz için memnunuz. Buna çok sevindik. Hepimize hayırlı olsun." dedi.

Konvoy oluşturan sürücüler daha sonra Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanarak Anadolu Yakası'na geçerek tur attı.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
seçimle ilgili hiçbir haber yoruma açık değil sayın mynet. hiç kimse hiç bir yerde fikrini yazamasın mı. yoruma kapalıysa tüm haberlerin yoruma kapalı olsun. yoruma açıksa tüm haberlerin yoruma açık olsun. ne o öyle seçmece haberler bazıları açık bazıları kapalı. bırak insanlar düşüncelerini yazsınlar. ha insanlar düşüncelerini yazmasınlar istiyorsan o zaman hiç bir habere yazmasınlar. kapat tüm haberlerini yoruma. bu ne ya.
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