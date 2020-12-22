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Cezayir nerede, nasıl bir ülke? Nüfusu kaç; parası, dini, dili, başkenti nedir?

Ali Gövel Ali Gövel 22.12.2020 14:57 | Son Güncelleme:
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Cezayir nerede, nasıl bir ülke? Nüfusu kaç; parası, dini, dili, başkenti nedir?

İçindekiler

  • Cezayir Nerededir?
  • Cezayir Hakkında Temel Bilgiler
  • Cezayir Coğrafyası
  • Cezayir Dili
  • Cezayir Dini
  • Cezayir Ekonomisi
  • Cezayir Kültürü
  • Cezayir Para Birimi
  • Cezayir Vizesi
  • Cezayir Gezilecek Yerler
  • Cezayir Bayrağı

Kuzey Afrika’nın en büyük ülkelerinden Cezayir, kültürel çeşitliliği ve tarihi yapılarıyla dikkatleri çeken bir ülkedir. İslamiyet ve Fransız sömürgesi sonucu Batı’nın etkisi altında kozmopolit bir yapı sergileyen Cezayir hakkında merak ettiklerinizi bu yazıda öğrenebilirsiniz. Cezayir haritada nerede? Cezayir nasıl bir ülkedir? İşte detaylar…

Cezayir, Kuzey Afrika’da yer alan, bölgenin en çok merak edilen ülkelerinden biridir. Müslüman nüfus yoğunluğunun olduğu Cezayir, uzun yıllar Fransızların sömürgesi altındaydı. 1962 yılında bağımsızlık mücadelesini kazanan Cezayir, sonraki yıllarda iç savaşla da yüz yüze gelmiştir. Siyasi anlamdaki karışıklıkların ötesinde bugün pek çok kültürel zenginliğe ev sahipliği yapan ülkelerin başında gelir. Cezayir ülkesi nerededir? Cezayir nasıl bir ülkedir, Cezayir kültürü nasıldır? İşte bütün detaylarıyla Cezayir hakkında her şey…

Cezayir Nerededir?

Cezayir ya da resmi adıyla Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti, Kuzey Afrika’da yer alır. Afrika’daki ülkeler arasında yüz ölçümü en büyük ülkedir. Kuzeydoğuda Tunus, doğuda Libya, güneydoğuda Nijer, güneybatıda Moritanya ve Mali, batıda Fas ve Batı Sahra ile komşudur.

Cezayir Hakkında Temel Bilgiler

  • Cezayir, Kuzey Afrika’da yer alan, Afrika’daki ülkeler arasında yüz ölçümü açısından en büyük ülkedir. Cezayir yüz ölçümü toplam 2.381.741 kilometre karedir.
  • Cezayir başkenti yine Cezayir’dir.
  • Cezayir etnik açıdan İslam, Arap ve Berberi ülkesidir.
  • Ülkenin ismi Arapça olarak “adalar” anlamına gelir.
  • Tarihi çok eskilere dayanan Cezayir’de yontma taş devrinden kalma buluntulara rastlanmıştır. Zamanla Fenikeliler’in yaşadığı yer olan bölge, daha sonraları Roma İmparatorluğu, Bizans ve Osmanlı hakimiyetlerine girmiştir. 1830 yılı itibariyle bölge Fransızların eline geçmiş ve Fransız sömürüsü başlamıştır. 1 Temmuz 1962 yılı itibariyle Cezayir bağımsız bir ülke olmuştur.
  • Cezayir nüfusu yaklaşık olarak 43 milyondur.

Cezayir Coğrafyası

  • Cezayir yüz ölçümüyle Akdeniz ve Afrika kıtasının en büyük ülkesidir.
  • Cezayir kıyılarının gerisinde yer alan Atlas Dağları Fas’tan Tunus’a kadar uzanır. 1200 kilometre uzunluğunda sahili bulunan Cezayir’in en yüksek zirvesi Tahat’tır.
  • Kuzeyinde Akdeniz iklimi yer alan Cezayir’in güneylerine indikçe çöl iklimi kendisini hissettirir. Kış ayları yağışlı, yaz ve bahar ayları sıcak ve kurak geçer.

Cezayir Dili

Cezayir resmi dili Arapça’dır. Ancak uzun yıllar Fransız sömürgesinde kalmasının etkisiyle anadil seviyesinde Fransızca yaygındır.

Cezayir Dini

Cezayir’de yüzde 99 oranında İslam dini etkindir. Az bir oranda Hıristiyan nüfus vardır. Çok az sayıda da Yahudi vardır.

Cezayir Ekonomisi

  • Cezayir, Afrika’nın en zengin ülkelerinden biridir. Önemli bir doğal gaz ve petrol ihracatçısıdır. Ülkenin başlıca kaynağını da petrol oluşturur.
  • Denize yakın kesimlerinden Akdeniz iklimi bitkileri yetiştirilir. Tarım da önemli geçim kaynaklarından biridir.

Cezayir Kültürü

  • Cezayir’de Osmanlı İmparatorluğu ve İslam’ın etkisiyle çok sayıda İslami yapı bulunurken, Fransız sömürgesinin izleri olan yapılar da bulunur. Bu sayede Cezayir kültürel yapılarındaki çeşitlilikle öne çıkar.
  • Ülkede Fransızca hâlâ çok yaygındır. Nüfusun büyük çoğunluğu Fransızcayı kullanır. Dergi ve gazeteler Fransızca olarak basılır. Sokak ve mağaza isimlerinde de Fransızca yoğunluğu görülür.
  • Dünya kültürel mirasına katkısı olan pek çok ünlü ismin kökeni Cezayir’dir. Bu isimler arasında filozof Jacques Derrida, Albert Camus, Muhammed Dib; ünlü modacı Yves Saint Laurent bulunur.
  • Cezayir müziği rai, şaabi türü, kabile müziği gibi çeşitleriyle dikkatleri çeker.

Cezayir Para Birimi

Cezayir para birimi Cezayir Dinarı’dır.

Cezayir Vizesi

Türkiye ve Cezayir arasında vize muafiyeti bulunmaz. Bu yüzden Cezayir’e gidecek olan Türk vatandaşlarının vize başvurusunda bulunmaları gerekir.

Cezayir Gezilecek Yerler

Cezayir, farklı devletlerin hakimiyetinde geçirdiği yılların neticesinde farklı kültürlere ait eserleriyle kültürel bir çeşitlilik sunar. Cezayir’de başlıca gezilecek yerler arasında;

  • Jardin d’Essai du Hamma,
  • Martyr’s Memorial Algiers,
  • Notre-Dame d’Afrique Kilisesi,
  • Bardo National Museum,
  • Casbah Bölgesi,
  • Didouche Mourad Street,
  • Ketchaoua Camii,
  • National Museum of Fine Arts of Algiers,
  • Palais de Rais gibi yerler bulunur.

Cezayir Bayrağı

Cezayir bayrağı 1962 yılında kullanılmaya başlanmıştır.
Dikey olarak iki eşit parçaya bölen şeritlerden oluşan bayrak, göndere çekilen tarafında yeşil, diğer tarafında beyaz renklere sahiptir. Bayrağın ortasında kırmızı renkte bir hilal ve hilalin içinde bir yıldız bulunur.

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