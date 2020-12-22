Cezayir nerede, nasıl bir ülke? Nüfusu kaç; parası, dini, dili, başkenti nedir?

Cezayir, Kuzey Afrika’da yer alan, bölgenin en çok merak edilen ülkelerinden biridir. Müslüman nüfus yoğunluğunun olduğu Cezayir, uzun yıllar Fransızların sömürgesi altındaydı. 1962 yılında bağımsızlık mücadelesini kazanan Cezayir, sonraki yıllarda iç savaşla da yüz yüze gelmiştir. Siyasi anlamdaki karışıklıkların ötesinde bugün pek çok kültürel zenginliğe ev sahipliği yapan ülkelerin başında gelir. Cezayir ülkesi nerededir? Cezayir nasıl bir ülkedir, Cezayir kültürü nasıldır? İşte bütün detaylarıyla Cezayir hakkında her şey…

Cezayir Nerededir?

Cezayir ya da resmi adıyla Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti, Kuzey Afrika’da yer alır. Afrika’daki ülkeler arasında yüz ölçümü en büyük ülkedir. Kuzeydoğuda Tunus, doğuda Libya, güneydoğuda Nijer, güneybatıda Moritanya ve Mali, batıda Fas ve Batı Sahra ile komşudur.

Cezayir Hakkında Temel Bilgiler

Cezayir, Kuzey Afrika’da yer alan, Afrika’daki ülkeler arasında yüz ölçümü açısından en büyük ülkedir. Cezayir yüz ölçümü toplam 2.381.741 kilometre karedir.

Cezayir başkenti yine Cezayir’dir.

Cezayir etnik açıdan İslam, Arap ve Berberi ülkesidir.

Ülkenin ismi Arapça olarak “adalar” anlamına gelir.

Tarihi çok eskilere dayanan Cezayir’de yontma taş devrinden kalma buluntulara rastlanmıştır. Zamanla Fenikeliler’in yaşadığı yer olan bölge, daha sonraları Roma İmparatorluğu, Bizans ve Osmanlı hakimiyetlerine girmiştir. 1830 yılı itibariyle bölge Fransızların eline geçmiş ve Fransız sömürüsü başlamıştır. 1 Temmuz 1962 yılı itibariyle Cezayir bağımsız bir ülke olmuştur.

Cezayir nüfusu yaklaşık olarak 43 milyondur.

Cezayir Coğrafyası

Cezayir yüz ölçümüyle Akdeniz ve Afrika kıtasının en büyük ülkesidir.

Cezayir kıyılarının gerisinde yer alan Atlas Dağları Fas’tan Tunus’a kadar uzanır. 1200 kilometre uzunluğunda sahili bulunan Cezayir’in en yüksek zirvesi Tahat’tır.

Kuzeyinde Akdeniz iklimi yer alan Cezayir’in güneylerine indikçe çöl iklimi kendisini hissettirir. Kış ayları yağışlı, yaz ve bahar ayları sıcak ve kurak geçer.

Cezayir Dili

Cezayir resmi dili Arapça’dır. Ancak uzun yıllar Fransız sömürgesinde kalmasının etkisiyle anadil seviyesinde Fransızca yaygındır.

Cezayir Dini

Cezayir’de yüzde 99 oranında İslam dini etkindir. Az bir oranda Hıristiyan nüfus vardır. Çok az sayıda da Yahudi vardır.