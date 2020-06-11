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Chappie ne zaman çekildi? Chappie filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2020 20:03 | Son Güncelleme

Chappie isimli yabancı film bu akşam atv ekranlarında yayınlanıyor. Bilimkurgu sevenlerin merakla beklediği film 2015 yılında Neill Blomkamp tarafından çekildi. Yakın bir gelecekte robotlardan oluşan bir polis ordusu, insanların güvenliğini sağlamakla görevlendirilmiştir. Ancak bu robotlardan bir tanesi olan Chappie, bir gün kaçırılır ve yeniden programlanır. İşte Chappie filminin konusu ve başrol oyuncuları...

Chappie ne zaman çekildi? Chappie filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Chappie filmi oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Chappie filmi bu akşam yeniden izleyici karşısına çıkacak. Bilin, Kurgu ve Fantastik türündeki filmin oyuncu kadrosunda Sharlto Copley, Hugh Jackman, Sigourney Weaver gibi isimler yer alıyor.

CHAPPİE KONUSU

Yakın bir gelecekte robotlardan oluşan bir polis ordusu, insanların güvenliğini sağlamakla görevlendirilmiştir. Ancak bu robotlardan bir tanesi olan Chappie, bir gün kaçırılır ve yeniden programlanır. Bu andan itibaren dünyanın ilk düşünebilen ve hissedebilen robotu olan Chappie, artık otoriteler için bir tehdit olarak algılanmaya başlamıştır ve bir an önce yok edilmesi gerekecektir

CHAPPİE OYUNCULARI

Hugh Jackman

Sharlto Copley

Dev Patel

Ninja

Yo-Landi Visser

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