Charlie Kirk paylaşımları başını yaktı! Ünlü komedyenin programı yayından kaldırıldı

''Jimmy Kimmel Live'' programını sunan Kimmel, Kirk suikastı sonrası “MAGA (Make America Great Again) dünyasında birçok kişinin Charlie Kirk cinayetinden çıkar sağlamak için çok çalıştığı" yorumu dahil bir dizi açıklamada bulundu.

BELİRSİZ SÜREYLE DURDURULDU

Kimmel'in programlarında yaptığı açıklamaların ardından ABC kanalı, şovun belirsiz süreyle durdurulduğunu duyurdu, herhangi bir neden belirtmedi.

Sözleşmesi gelecek yıl mayısta sona erecek Kimmel da açıklama yapmadı. ABD Başkanı Donald Trump, Amerika merkezli Truth Social hesabındaki paylaşımında “Amerika için harika haber.” değerlendirmesinde bulunarak, Kimmel’ın programının iptali dolayısıyla ABC kanalını tebrik ettiğini belirtti.Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır