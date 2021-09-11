Charlie Sheen'in kızından şoke eden iddia: Annemin evinden kaçıp babama sığındım

Dünyaca ünlü oyuncu Charlie Sheen ile manken eşi Denise Richards’ın evlilikleri sırasında dünyaya gelen kızlarından biri, dün sosyal medyada çok büyük ve sert iddialarda bulundu.

"ŞİDDETİN OLDUĞU EVDE KAPANA KISILMIŞTIM"

17 yaşındaki Sami, kişisel TikTok hesabı üzerinden annesini eleştirdi ve artık babasıyla yaşadığını duyurdu. Annesinin evinde şiddete maruz kaldığını söyleyen Sami, “Bir yıl önce bugün, şiddetin olduğu bir evde kapana kısılmıştım, kendimden nefret ediyordum, günlerce yemek yemiyordum ya da uyumuyordum, çok depresyondaydım, okuldan nefret ediyordum vs…” yorumunu yaptı.

"KENDİME SEVGİ DOLUYUM"

Fakat daha sonra eğlenceli bir video paylaşan genç kadın, “Şimdi: O cehennem evinden sonunda çıktım, ruhsal olarak uyandım, iki kedim var, mutlu bir bekarım, kendime sevgi doluyum ve liseyi bıraktım:)” yorumunu yaptı.

ANNESİYLE YAŞIYORDU

Sami, sosyal medya hesabından 2006’da boşanan ebeveynlerinin hangisinde kaldığını söylemedi. Fakat ABD’nin önde gelen tabloid gazetelerinden New York Post’a konuşan kaynaklar, Sami’nin geçen yıl annesinde kaldığını söyledi.

İsmini açıklamayan kaynak, “Denise’in her ebeveyn gibi bazı kuralları vardı. O bir anne ve ebeveyn ve kuralları var. Fakat Sami kurallara uymak istemedi. Charlie’nin de farklı bir ebeveynlik anlayışı var ve Sami babasında kalmaya karar verdi” dedi.

