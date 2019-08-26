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Charlize Theron, cinsiyet değiştirme sürecinde olan çocuğunun son fotoğrafını paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 10:38 | Son Güncelleme

Evlat edindiği oğlunu kız gibi giydirdiği için eleştirilen, ancak Jaskson'ın 'trans birey' olduğunu açıklayan Charlize Theron, son halini sosyal medyada yayınladı.

Charlize Theron, cinsiyet değiştirme sürecinde olan çocuğunun son fotoğrafını paylaştı

Güney Afrikalı 7 yaşındaki Jackson ve üç yaşındaki August’u henüz bebekken evlat edinen Charlize Theron, cinsiyet değişikliği süreci yaşayan oğlu Jackson’ın fotoğrafını yayınladı.

Oğluna kız kıyafetleri giydirdiği için eleştirilen Theron, ‘trans kız’ olan Jackson’ın elbiseli fotoğrafında yüzünü göstermedi. Theron, çocuklarının fotoğrafını ilk kez, Kasım 2016’DA Dünya Evlat Edinme Günü’nde göstermişti.

Güney Afrikalı oyuncu, kız gibi giydirdiği için eleştirilmesine karşı, daha önce verdiği bir röportajda Jackson'ın aslında kız olduğunu söylemişti. Jackson'ın en az kız kardeşi August kadar kız olduğunu söyleyen Theron, "Jackson 3 yaşındayken bana 'Ben erkek değilim' dedi. Ben de herhangi bir ebeveyn gibi 'Peki' dedim. İki çok güzel kız sahibiyim" demişti.

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44 yaşındaki oyuncu, çocuklarının gelecekte ten renkleri yüzünden ayrımcılığa uğramasından endişe ettiğini dile getirerek, "Açık konuşmak gerekirse bu ülkede (ABD) çok iyi teklifler alsam dahi taşınmayı asla düşünmeyeceğim noktalar var. Hala ırkçılığı tartıştığımıza inanamıyorum. Bu konu artık kapanmalı. Cinsiyet eşitliği de öyle” ifadesini kullanmıştı.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın söylemleri nedeniyle ırkçılığın yükseldiğini söyleyen Theron, "Eğer bu süreç böyle devam ederse çocuklarımı da alıp ABD'den gidebilirim. Çünkü çocuklarım için en son isteyeceğim şey, onlar için güvende hissetmeyecekleri bir yerde kalmak" diye konuşmuştu.

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