Charlize Theron, Nicole Kidman ve Margot Robbie'li Bombshell’den ilk fragman yayınlandı

Bol yıldızlı kadrosuyla ödül sezonunun en iddialı yapımları arasında gösterilen Bombshell’den ilk fragman nihayet gün yüzüne çıktı. Charlize Theron, Nicole Kidman ve Margot Robbie gibi üç başarılı ismi bir araya getiren filmin yönetmen koltuğunda Trumbo ile adından övgüyle söz ettiren Jay Roach oturuyor.

Fox News'un kadın personelinin, Roger Ailes'la, çöküşüne kadar yaşadıkları mercek altına alınıyor. Tanınamayacak kadar değişen Charlize Theron'un Fox'tan NBC'e geçiş yapan haber sunucusu Megyn Kelly'i, Nicole Kidman'ın televizyon yorumcusu Gretchen Carlson'ı ve Margot Robbie'nin kurgusal Fox News yapımcısı Kayla Pospisil'i canlandırdığı biyografik yapımda, kadın çalışanlarına yıllarca uyguladığı cinsel tacizlerin ortaya çıkmasıyla birlikte kovulan Fox News CEO'su Roger Ailes'a ise John Lithgow hayat veriyor. Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca; Allison Janney, Alice Eve, Kate McKinnon, Connie Britton, Alanna Ubach, Malcolm McDowell, Mark Duplass ve Stephen Root gibi isimler yer alıyor.

ABD’de 20 Aralık’ta vizyona girecek olan Bombshell’in, ülkemizdeki vizyon tarihi henüz belirsizliğini koruyor.



