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Cheat dizisindeki o sahneler olay oldu

zeynep.ok zeynep.ok
SİNEMA TV  | 12.03.2019 15:36 | Son Güncelleme

4 bölümlük yeni dizi Cheat yayınlanır yayınlanmaz olay oldu! Başrol oyuncusunun tuvaletteki sevişme sahnesi sosyal medyaya damga vurdu.

Cheat dizisindeki o sahneler olay oldu

Dört bölümlük yeni drama serisi Cheat dün başladı. Dizide çok fazla +18 sahnenin olması ise dikkat çekti.

Özellikle bölümün ilk beş dakikasındaki Katherine Kelly'in oynadığı Leah karakterinin tuvalet kabinindeki mastürbasyon sahnesi çok konuşulacak cinsten.

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Dizinin ilk beş dakikasına damga vuran sevişme sahnesi izleyicileri şoke etti. İddialı sahnelerin olduğu dizi sosyal medyaya da damga vurdu.

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Üniversitede öğretim görevlisi olan Leah'in evliliğinde yaşadığı sorunlarla birlikte üniversitede bir öğrencisiyle yaşadığı tehlikeli ilişkiyi anlatan dizinin cesur sahneleri sosyal medyada eleştirildi.

Şimde herkes dizinin geri kalan 3 bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cheat Katherine Kelly

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