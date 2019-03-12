Cheat dizisindeki o sahneler olay oldu

Dört bölümlük yeni drama serisi Cheat dün başladı. Dizide çok fazla +18 sahnenin olması ise dikkat çekti.

Özellikle bölümün ilk beş dakikasındaki Katherine Kelly'in oynadığı Leah karakterinin tuvalet kabinindeki mastürbasyon sahnesi çok konuşulacak cinsten.

Dizinin ilk beş dakikasına damga vuran sevişme sahnesi izleyicileri şoke etti. İddialı sahnelerin olduğu dizi sosyal medyaya da damga vurdu.

Üniversitede öğretim görevlisi olan Leah'in evliliğinde yaşadığı sorunlarla birlikte üniversitede bir öğrencisiyle yaşadığı tehlikeli ilişkiyi anlatan dizinin cesur sahneleri sosyal medyada eleştirildi.

Şimde herkes dizinin geri kalan 3 bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor.

