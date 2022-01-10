Cheesecake hayranlarını sevindirecek pişmeyen cheesecake tarifi

Hem tadına bakanın bir dilim daha isteyeceği hem süper kolay bir cheesecake tarifi arıyorsanız bu tarif tam size göre. Fırına girmeden, muhallebi kaynatmadan yapılan bu tadına doyulmaz lezzet için malzemeleri çırpmanız ve buzdolabında soğutmanız yeterli. Gelin, pratik tarifiyle gönülleri fetheden cheesecake tarifine adım adım bakalım.
MALZEMELER
2 paket burçak bisküvi
KREMA İÇİN
1 paket (300 gram) labne peyniri
2 paket toz krem şanti
1 paket hazır krema veya 2 çorba kaşığı kaymak
1 su bardağı süt (Kaymak kullanırsanız sütü 1,5 bardak koyun.)
MEYVELİ SOS İÇİN
250 gram frambuaz (Maketlerde dondurulmuş halde satılıyor.)
2,5 çorba kaşığı nişasta
1 çay bardağı toz şeker
HAZIRLANIŞI
Bisküvileri küçük parçalara ayırın ve rondodan geçirin.
Ardından eritilmiş tereyağını bisküvilerin içerisine ekleyerek karıştırın.
Hazırladığınız karışımı pişirme kağıdı serdiğiniz kelepçeli kalıba dökün.
Kelepçeli kalıp yoksa 20 cm çapında kenarları yüksek olan bir tepsiyi yağlı kağıtla kaplayıp kullanın.
Bisküvili harcın üzerine bastırarak düzleştirin ve buzdolabında bekletin.
Toz krem şantiyi derin bir kabın içerisine boşaltın 2 tatlı kaşığı şekeri ve sütü üzerine ekleyerek 3 dakika çırpın.
İçerisine labne peynirini ve sıvı kremayı ekleyip 2 dakika daha çırpın.
Hazırladığınız kremayı buzdolabında beklettiğiniz bisküvilerin üzerine dökün ve spatula yardımıyla üzerini düzleştirin.
Tatlıyı 6 saat boyunca buzdolabında bekletin.
Cheesecake sosunu hazırlamak için frambuazları tencerenin içerisine alın.
Üzerine toz şekeri ve 1 su bardağı suyu ekleyin.
Bu arada yarım bardak suyun içinde nişastayı çözdürün.
Daha sonra nişastalı suyu da tencereye ekleyin.
Sosu, frambuazlar yumuşayana kadar karıştırarak kaynatın.
Yumuşayan frambuazları pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar blenderdan geçirin.
Püre halindeki sosu 2 dakika daha kaynattıktan sonra tencereyi ocaktan alın ve sosun soğumasını bekleyin.
Soğuyan sosu buzdolabında bekleyen tatlınızın üzerine eşit bir şekilde yayın ve 2 saat daha buzdolabında bırakın.
Okuyucu Yorumları 0 yorum