Cheesecake hayranlarını sevindirecek pişmeyen cheesecake tarifi

Hem tadına bakanın bir dilim daha isteyeceği hem süper kolay bir cheesecake tarifi arıyorsanız bu tarif tam size göre. Fırına girmeden, muhallebi kaynatmadan yapılan bu tadına doyulmaz lezzet için malzemeleri çırpmanız ve buzdolabında soğutmanız yeterli. Gelin, pratik tarifiyle gönülleri fetheden cheesecake tarifine adım adım bakalım.

PİŞMEYEN CHEESECAKE TARİFİ

MALZEMELER

2 paket burçak bisküvi

100 gram tereyağı

KREMA İÇİN

1 paket (300 gram) labne peyniri

2 paket toz krem şanti

1 paket hazır krema veya 2 çorba kaşığı kaymak

1 su bardağı süt (Kaymak kullanırsanız sütü 1,5 bardak koyun.)

2 tatlı kaşığı toz şeker

MEYVELİ SOS İÇİN

250 gram frambuaz (Maketlerde dondurulmuş halde satılıyor.)

2,5 çorba kaşığı nişasta

1 çay bardağı toz şeker

1 su bardağından biraz fazla su

HAZIRLANIŞI