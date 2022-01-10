YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Cheesecake hayranlarını sevindirecek pişmeyen cheesecake tarifi

Cheesecake hayranlarını sevindirecek pişmeyen cheesecake tarifi

10.01.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafif yapısı ve tadına doyulmaz lezzetiyle en sevilen tatlılardan biri olan cheesecake, uğraştırıcı tarifiyle pek çok kişiyi hazırlamaktan vazgeçiriyor. Ancak bu cheesecake tarifi ile siz de usta bir pastacıya dönüşebilirsiniz! Nasıl mı? İşte, fırın kullanmadan hazırlayacağınız ve misafirlerinize lezzet şöleni yaşatacağınız pişmeyen cheesecake tarifi…

Cheesecake hayranlarını sevindirecek pişmeyen cheesecake tarifi

Hem tadına bakanın bir dilim daha isteyeceği hem süper kolay bir cheesecake tarifi arıyorsanız bu tarif tam size göre. Fırına girmeden, muhallebi kaynatmadan yapılan bu tadına doyulmaz lezzet için malzemeleri çırpmanız ve buzdolabında soğutmanız yeterli. Gelin, pratik tarifiyle gönülleri fetheden cheesecake tarifine adım adım bakalım.

PİŞMEYEN CHEESECAKE TARİFİ

MALZEMELER

  • 2 paket burçak bisküvi

  • 100 gram tereyağı

KREMA İÇİN

  • 1 paket (300 gram) labne peyniri

  • 2 paket toz krem şanti

  • 1 paket hazır krema veya 2 çorba kaşığı kaymak

  • 1 su bardağı süt (Kaymak kullanırsanız sütü 1,5 bardak koyun.)

  • 2 tatlı kaşığı toz şeker

MEYVELİ SOS İÇİN

  • 250 gram frambuaz (Maketlerde dondurulmuş halde satılıyor.)

  • 2,5 çorba kaşığı nişasta

  • 1 çay bardağı toz şeker

  • 1 su bardağından biraz fazla su

HAZIRLANIŞI

  • Bisküvileri küçük parçalara ayırın ve rondodan geçirin.

  • Ardından eritilmiş tereyağını bisküvilerin içerisine ekleyerek karıştırın.

  • Hazırladığınız karışımı pişirme kağıdı serdiğiniz kelepçeli kalıba dökün.

  • Kelepçeli kalıp yoksa 20 cm çapında kenarları yüksek olan bir tepsiyi yağlı kağıtla kaplayıp kullanın.

  • Bisküvili harcın üzerine bastırarak düzleştirin ve buzdolabında bekletin.

  • Toz krem şantiyi derin bir kabın içerisine boşaltın 2 tatlı kaşığı şekeri ve sütü üzerine ekleyerek 3 dakika çırpın.

  • İçerisine labne peynirini ve sıvı kremayı ekleyip 2 dakika daha çırpın.

  • Hazırladığınız kremayı buzdolabında beklettiğiniz bisküvilerin üzerine dökün ve spatula yardımıyla üzerini düzleştirin.

  • Tatlıyı 6 saat boyunca buzdolabında bekletin.

  • Cheesecake sosunu hazırlamak için frambuazları tencerenin içerisine alın.

  • Üzerine toz şekeri ve 1 su bardağı suyu ekleyin.

  • Bu arada yarım bardak suyun içinde nişastayı çözdürün.

  • Daha sonra nişastalı suyu da tencereye ekleyin.

  • Sosu, frambuazlar yumuşayana kadar karıştırarak kaynatın.

  • Yumuşayan frambuazları pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar blenderdan geçirin.

  • Püre halindeki sosu 2 dakika daha kaynattıktan sonra tencereyi ocaktan alın ve sosun soğumasını bekleyin.

  • Soğuyan sosu buzdolabında bekleyen tatlınızın üzerine eşit bir şekilde yayın ve 2 saat daha buzdolabında bırakın.

  • Pratik cheesecake tadıma hazır afiyet olsun!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bombayla havaya uçuracaklardı! Şeytani tuzakta yeni gelişmeBombayla havaya uçuracaklardı! Şeytani tuzakta yeni gelişme
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Sıkılanlar için 3 farklı sebze püresi tarifiSıkılanlar için 3 farklı sebze püresi tarifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çalışanları dolandırdı! Zararı görünce böyle tehdit etti

Çalışanları dolandırdı! Zararı görünce böyle tehdit etti

Son hali şoke etti! ''Ulan yıllar acımanız yok mu?''

Son hali şoke etti! ''Ulan yıllar acımanız yok mu?''

Bu tarife kimse "Hayır" diyemez!

Bu tarife kimse "Hayır" diyemez!

Mantı severler buraya! İşte yemeye doyamayacağınız pratik tarif

Mantı severler buraya! İşte yemeye doyamayacağınız pratik tarif

Lahmacunu evde yapmak isteyenlere: Tavada pratik tarif

Lahmacunu evde yapmak isteyenlere: Tavada pratik tarif

Bakiyat buzlukta nasıl saklanır? Pratik yöntem

Bakiyat buzlukta nasıl saklanır? Pratik yöntem

İlginizi Çekebilir

Yemeğini evden getirmeyi sevenlere en iyi yemek termosu çeşitleri

Yemeğini evden getirmeyi sevenlere en iyi yemek termosu çeşitleri

Şerbeti sıcak mı, soğuk mu? Padişahların tatlısı sünger gibi yumuşacık revani bakın en iyi nasıl yapılıyor?

Şerbeti sıcak mı, soğuk mu? Padişahların tatlısı sünger gibi yumuşacık revani bakın en iyi nasıl yapılıyor?

Kokusuz bir mutfak için en çok tercih edilen davlumbaz çeşitleri

Kokusuz bir mutfak için en çok tercih edilen davlumbaz çeşitleri

Davet sofralarına layık en iyi içli köfte bakın nasıl yapılıyor! Hamurun dağılmaması için...

Davet sofralarına layık en iyi içli köfte bakın nasıl yapılıyor! Hamurun dağılmaması için...

Balık hiç bu kadar lezzetli olmamıştı! 7 dakikada hazır

Balık hiç bu kadar lezzetli olmamıştı! 7 dakikada hazır

Lokanta usulü et haşlama! Lokum gibi...

Lokanta usulü et haşlama! Lokum gibi...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.