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Kalp dostu alıç meyvesinin hasadı başladı: Sirkesini yapıp yıl boyu içiyorlar

Erzurum’un Olur ilçesinde kalp dostu olarak bilinen alıç meyvesinin hasadı başladı. Doğada kendiliğinden yetişen ve şifa kaynağı olan alıçları toplamak için vatandaşlar dağların yolunu tuttu.

Kalp dostu alıç meyvesinin hasadı başladı: Sirkesini yapıp yıl boyu içiyorlar

Erzurum'un Olur ilçesine bağlı Boğazgören Mahallesi’nde, sonbaharın gelmesiyle birlikte alıç meyvesi olgunlaştı. Kalp, damar ve bağışıklık sistemini destekleyici özellikleriyle bilinen şifalı meyve, bölge halkı tarafından hem taze olarak tüketiliyor hem de kışlık sirke yapımında kullanılıyor.

Kalp dostu alıç meyvesinin hasadı başladı: Sirkesini yapıp yıl boyu içiyorlar 1

"HER YIL DÜZENLİ OLARAK TOPLUYORUZ"

Her yıl düzenli olarak alıç toplamak için bölgeye gelen iş adamı Fuat Demir, alıcın tam mevsimi olduğunu belirterek kalp ve damar sağlığı sorunu yaşayanlara tavsiyede bulundu. Demir, "Her yıl düzenli olarak buraya gelip alıç topluyoruz. Hem yaş meyve olarak tüketiyoruz hem de kalbe çok faydalı olduğu için sirkesini yapıp yıl boyu kullanıyoruz. Eski hekimlerin de kalp ve damar sağlığı için önerdiği alıç meyvesinin şu an tam mevsimi. Bugün Olur’un Boğazgören Mahallesi’ne geldik. Kalp ve damar sağlığı sıkıntısı çeken herkese bu şifa kaynağını tavsiye ederim" dedi.

Kalp dostu alıç meyvesinin hasadı başladı: Sirkesini yapıp yıl boyu içiyorlar 2

KALP VE DAMAR DOSTU ŞİFA KAYNAĞI

Uzmanlar tarafından da faydaları sıkça dile getirilen alıç meyvesinin, kan damarlarını genişleterek kan akışını iyileştirdiği ve kalp kasını güçlendirdiği biliniyor. Bağışıklık sistemine olan olumlu katkılarıyla da dikkat çeken doğanın bu eşsiz şifası, Boğazgören sakinlerinin vazgeçilmez kış hazırlıkları arasında yer alıyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
alıç sirke Kalp‎ meyve damar sağlık
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