Cheesecake tarifi: Nefis kremsi dokusuna dayanamayacaksınız

Frambuazlısı, limonlusu, çileklisi hangi sosla yaparsanız yapın doyumsuz bir tada ulaşacağınız bu cheesecake tarifi, tarif defterinizde yer alacak.

CHEESECAKE TARİFİ MALZEMELERİ

Bu kolay cheesecake tarifi için sadece birkaç temel temel malzemeye ihtiyacınız var. İşte başlıyoruz.

Kek tabanı için;

1 ve ½ bardak yulaflı bisküvi

70 gram (eritilmemiş tereyağı)

1/4 su bardağı (50 g) toz şeker

Cheesecake malzemeleri

904 gram labne

1 su bardağı

Oda sıcaklığında 1 bardak (240g) tam yağlı ekşi krema

1 çay kaşığı saf vanilya özü ya da vanilin

2 çay kaşığı taze sıkılmış limon suyu (isteğe bağlı, ancak önerilir)

Oda sıcaklığında 3 büyük yumurta

CHEESECAKE YAPILIŞI

Fırını 177 dereceye ısıtın.

Kek tabanını hazırlayın: Önce bisküvileri elinizde ufalayın, şeker ve oda ısısında beklettiğiniz yağı koyun ve karıştırın. Bileşenleri iyice yedirin. Karışım kumlu bir görünümde olmalı. Kelepçeli bir kalıba eşit derece yağlı bir kağıt üzerine bisküvileri yayın. 8 dakika pişirin. Fırından çıkarın ve sıcak kalıbı bir kenarda bekletin.

Önce bisküvileri elinizde ufalayın, şeker ve oda ısısında beklettiğiniz yağı koyun ve karıştırın. Bileşenleri iyice yedirin. Karışım kumlu bir görünümde olmalı. Kelepçeli bir kalıba eşit derece yağlı bir kağıt üzerine bisküvileri yayın. 8 dakika pişirin. Fırından çıkarın ve sıcak kalıbı bir kenarda bekletin. Cheesecake kremasını hazırlayın: Bir el tipi mikserle peyniri ve şekeri pürüzsüz hale gelene kadar 2 dakika çırıpın. Ekşi krema, vanilya özü ve limon suyunu ekleyin, ardından tamamen birleştirilene kadar çırpın. Orta hızda, yumurtaları her seferinde bir tane ekleyin, her eklemeden sonra sadece karışana kadar karıştırın ve kremayı bisküvili harcın üzerine dökün, spatulayla üzerini düzeltin.

Bir el tipi mikserle peyniri ve şekeri pürüzsüz hale gelene kadar 2 dakika çırıpın. Ekşi krema, vanilya özü ve limon suyunu ekleyin, ardından tamamen birleştirilene kadar çırpın. Orta hızda, yumurtaları her seferinde bir tane ekleyin, her eklemeden sonra sadece karışana kadar karıştırın ve kremayı bisküvili harcın üzerine dökün, spatulayla üzerini düzeltin. Basit bir su banyosu hazırlayın: Cheesecake için kalıbın sığabileceği bir borcam ya da fırın kabına 3 parmak ya da iki parmak genişliğinde sıcak su koyun. Kek kalıbının etrafını içine su girmemesi için alüminyum folyo ile iyice sarın. 3 kat folyo sarabilirsiniz.

Cheesecake için kalıbın sığabileceği bir borcam ya da fırın kabına 3 parmak ya da iki parmak genişliğinde sıcak su koyun. Kek kalıbının etrafını içine su girmemesi için alüminyum folyo ile iyice sarın. 3 kat folyo sarabilirsiniz. Cheesecake pişirme: Önceden ısıtılmış fırında 55 - 70 dakika pişirin. Fırını kapatın ve fırın kapağını hafifçe açın. 1 saat bu şekilde fırın içinde bekletin. Fırından ve su banyosundan çıkarın, sonra cheesecake'i oda sıcaklığında tamamen soğutun. Sonra cheesecake'i en az 4 saat veya gece boyunca soğutun. Cheesecake artık hazır. 5 güne kadar buzdolabında saklayabilirsiniz.

Önceden ısıtılmış fırında 55 - 70 dakika pişirin. Fırını kapatın ve fırın kapağını hafifçe açın. 1 saat bu şekilde fırın içinde bekletin. Fırından ve su banyosundan çıkarın, sonra cheesecake'i oda sıcaklığında tamamen soğutun. Sonra cheesecake'i en az 4 saat veya gece boyunca soğutun. Cheesecake artık hazır. 5 güne kadar buzdolabında saklayabilirsiniz. Cheesecake sunumu: Soğutulmuş cheesecake’in kelepçeli kalıbından kelepçeli kısmını çıkartın. Keskin bir bıçak kullanarak servis için dilimleyin. Dilerseniz üzerine meyveli soslar yapın.

LİMONLU VE VİŞNELİ CHEESECAKE İÇİN…

Cheesecake’i istediğiniz soslarla servis edebilirsiniz.

Limonlu cheesecake sosu için; 2 su bardağı limon suyu, 2 büyük yumurta + 1 büyük yumurta sarısı, ½ su bardağı şeker, 2 yemek kaşığı küp halinde kesilmiş tereyağı, 1 yemek kaşığı krema1/4 çay kaşığı vanilin, bir tutam tuz.

Limon suyunu sıcak olana kadar orta ateşte ısıtın. Küçük bir kasede yumurtaları çırpın. Yavaş yavaş şekeri çırpın. Sürekli çırparak yavaş yavaş limon suyunu yumurtalı karışıma dökün. Kalınlaşana kadar pişirin.Tencereyi ocaktan alın yağı ekleyin çırpın. Krema, vanilya ve tuzu ekleyin ve dolapta soğumaya bırakın.

Vişneli cheesecake için; Orta boy bir tencerede, taze veya dondurulmuş çekirdeksiz vişneleri ½ su bardağı tozşeker, ¼ su bardağı su ve su ile açtığınız nişastayı tencerede kalınlaşana dek pişirin ve soğutun.