Chelsea Azpilicueta'nın sözleşmesini 2022'ye kadar uzattı

Chelsea'nin defans oyuncusu Cesar Azpilicueta, kendisini 2022 yılına kadar takımda tutacak yeni bir 4 yıllık sözleşmeyi imzaladı. 2012'de Fransa Ligi ekiplerinden Marsilya'dan transfer edilen 29 yaşındaki oyuncu, İngiliz ekibiyle şimdiye kadar 298 maça çıktı.

İki kez Chelsea ile Premier Lig şampiyonluğu kazanan İspanyol oyuncu, bu sezon kaptanlığa getirilmişti.

Yeni sözleşme ile ilgili konuşan Azpilicueta, Geldiğim günden beri, burada olmaktan ve bu takım için oynamaktan dolayı mutluyum. Her zaman sahaya çıktığımda en iyisini vermeye çalıştım. Umarım daha başarılı sonuçlar alırız ve Chelseayi layık olduğu yerde tutarız" diye konuştu.

