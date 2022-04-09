SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. Chelsea'de Ümit Özat rüzgarı! Tuchel'den Kante'ye aynı çıkış...

Chelsea'de Ümit Özat rüzgarı! Tuchel'den Kante'ye aynı çıkış...

09.04.2022 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Ligi'nin dev kulüplerinden Chelsea'nin teknik direktörü Thomas Tuchel, oyuncusu N'Golo Kante'nin oruç tutmasıyla ilgili flaş yorumlarda bulundu. Tuchel, Kante'nin form düşüklüğünü oruca bağladı.

Chelsea'de Ümit Özat rüzgarı! Tuchel'den Kante'ye aynı çıkış...
N'Golo Kante

N'Golo Kante

FRA Fransa
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Chelsea
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

İngiltere Premier Lig'de 31. hafta mücadelesinde Brentford'a 4-1 mağlup olan Chelsea, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında da Real Madrid'e 3-1 mağlup olarak taraftarlarının büyük tepkisini çekmişti.

Üst üste gelen kötü sonuçlar nedeniyle hem kamuoyunda hem de taraftarlar arasında eleştiri oklarının hedefinde olan Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel'e, takımın Fransız yıldızı N'Golo Kante'nin performansıyla ilgili bir soru yöneltildi.

Devler Ligi'ndeki Real Madrid maçında devre arasında oyundan çıkarılan Kante'nin son haftalardaki form düşüklüğünü ele alan Tuchel, dikkat çeken bir konuşma yaptı.

"FORMUNUZU ETKİLEYEBİLİR"

thumbs_b_c_7bab12c4492b6e435010a109c1a12bc9

Tuchel, "Çok net olan bir şey var; o da Kante'nin önemli bir oyuncu olduğu. Çünkü olağanüstü ve benzersiz nitelikleri var. Kante, şu anda dini inancı nedeniyle oruç tutuyor. Bunu ilk kez yapmadığından eminim ama uzun süre yemek yemezseniz bu, formunuzu olumsuz etkiler." ifadelerini kullandı.

AKILLARA ÜMİT ÖZAT GELDİ

Thomas Tuchel'in, Kante için sarf ettiği bu sözler, futbolseverlerin aklına Ümit Özat'ın Pote için söylediklerini getirdi.

2019 yılında Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Hatayspor ile 0-0 berabere kalan Adana Demirspor'da o dönemki teknik direktör Ümit Özat, oyuncusu Pote'ye oruç tuttuğu için tepki göstermişti.

thumbs_b_c_b2e1138aceb3d4db5a80df5e6c04860f

"BİR GÜN TUTMA ARKADAŞ"

thumbs_b_c_51a78f2456ea6bbfd12fe9f3093d74a4

Özat'ın Pote sözleri şu şekildeydi;

"Pote'nin durumu ortada. Oruç tutma dememize rağmen maalesef. Orucun telafisi var ama maçın telafisi yok. Kendisiyle birebir konuşacağım. Hiçbir şey ekmeğini yediğin yerden önemli değildir. Bizler Müslümanız elhamdülillah. Sen burada 20 bin taraftara maddi manevi emek harcayan taraftara takım arkadaşlarına bizlere. Bir gün tutma arkadaş bu zor bir şey değil ki. Bir şehrin kaderiyle oynamasına da müsaade etmem. Biraz daha duyarlı olmak lazım. Bugün mağlup da olabilirdik. Kim der Pote oruç, Ahmet oruç, Mehmet oruç."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Chelsea'den tarihe geçecek skor! AcımadılarChelsea'den tarihe geçecek skor! Acımadılar
Benzema tarihe geçti! PSG'den sonra Chelsea'yi de tek başına dağıttıBenzema tarihe geçti! PSG'den sonra Chelsea'yi de tek başına dağıttı
Toroğlu'ndan bomba iddia! Neler oluyor neler...Toroğlu'ndan bomba iddia! Neler oluyor neler...
Anahtar Kelimeler:
Oruç Chelsea Ramazan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

87 yaşındaki Yeşilçam'ın yakışıklı jönünü gören şaşkına döndü! Yıllara meydan okuyor

87 yaşındaki Yeşilçam'ın yakışıklı jönünü gören şaşkına döndü! Yıllara meydan okuyor

Tevfik Göksu 'İstanbullu öğrencilerimize büyük müjde' diyerek duyurdu! İstanbul'da toplu ulaşım zammı hakkında flaş hamle

Tevfik Göksu 'İstanbullu öğrencilerimize büyük müjde' diyerek duyurdu! İstanbul'da toplu ulaşım zammı hakkında flaş hamle

Uğur Dündar seçimi kazandı!

Uğur Dündar seçimi kazandı!

Gülmekten ağlayacaksınız! Maçın spikeri herkesi kahkahaya boğdu

Gülmekten ağlayacaksınız! Maçın spikeri herkesi kahkahaya boğdu

Konyasporlu Rahmanović hakeme kafa attı! Polisler sahaya girdi

Konyasporlu Rahmanović hakeme kafa attı! Polisler sahaya girdi

İşte Talisca'nın İstanbul planı!

İşte Talisca'nın İstanbul planı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Yılın en güzel etkisi geliyor! Burçları sürprizlerle dolu bir hafta bekliyor

Yılın en güzel etkisi geliyor! Burçları sürprizlerle dolu bir hafta bekliyor

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Sevgilisini başka kadınla yatakta bastı: Aralarına girip...

Sevgilisini başka kadınla yatakta bastı: Aralarına girip...

Trans çiftten bebek itirafı! “Spermlerini inceledik”

Trans çiftten bebek itirafı! “Spermlerini inceledik”

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.