Chelsea'de Ümit Özat rüzgarı! Tuchel'den Kante'ye aynı çıkış...

İngiltere Premier Lig'de 31. hafta mücadelesinde Brentford'a 4-1 mağlup olan Chelsea, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında da Real Madrid'e 3-1 mağlup olarak taraftarlarının büyük tepkisini çekmişti.

Üst üste gelen kötü sonuçlar nedeniyle hem kamuoyunda hem de taraftarlar arasında eleştiri oklarının hedefinde olan Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel'e, takımın Fransız yıldızı N'Golo Kante'nin performansıyla ilgili bir soru yöneltildi.

Devler Ligi'ndeki Real Madrid maçında devre arasında oyundan çıkarılan Kante'nin son haftalardaki form düşüklüğünü ele alan Tuchel, dikkat çeken bir konuşma yaptı.

"FORMUNUZU ETKİLEYEBİLİR"

Tuchel, "Çok net olan bir şey var; o da Kante'nin önemli bir oyuncu olduğu. Çünkü olağanüstü ve benzersiz nitelikleri var. Kante, şu anda dini inancı nedeniyle oruç tutuyor. Bunu ilk kez yapmadığından eminim ama uzun süre yemek yemezseniz bu, formunuzu olumsuz etkiler." ifadelerini kullandı.

AKILLARA ÜMİT ÖZAT GELDİ

Thomas Tuchel'in, Kante için sarf ettiği bu sözler, futbolseverlerin aklına Ümit Özat'ın Pote için söylediklerini getirdi.

2019 yılında Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Hatayspor ile 0-0 berabere kalan Adana Demirspor'da o dönemki teknik direktör Ümit Özat, oyuncusu Pote'ye oruç tuttuğu için tepki göstermişti.

"BİR GÜN TUTMA ARKADAŞ"

Özat'ın Pote sözleri şu şekildeydi;

"Pote'nin durumu ortada. Oruç tutma dememize rağmen maalesef. Orucun telafisi var ama maçın telafisi yok. Kendisiyle birebir konuşacağım. Hiçbir şey ekmeğini yediğin yerden önemli değildir. Bizler Müslümanız elhamdülillah. Sen burada 20 bin taraftara maddi manevi emek harcayan taraftara takım arkadaşlarına bizlere. Bir gün tutma arkadaş bu zor bir şey değil ki. Bir şehrin kaderiyle oynamasına da müsaade etmem. Biraz daha duyarlı olmak lazım. Bugün mağlup da olabilirdik. Kim der Pote oruç, Ahmet oruç, Mehmet oruç."

