SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Göztepe
  4. Chelsea'den Süper Lig'e bomba transfer! Göztepe David Datro Fofana ile anlaştı

Chelsea'den Süper Lig'e bomba transfer! Göztepe David Datro Fofana ile anlaştı

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
12.09.2024 23:57
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, David Datro Fofana'yı kiralamak için Chelsea ile anlaşma sağladı.

Transfer döneminin son gününe girilirken Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, transferde bombayı patlattı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

1727184

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Göztepe, AEK'ye transferinin iptal olması sonrası Chelsea ile David Datro Fofana'yı kiralamak için anlaşma sağladı.

SATIN ALMA OPSİYONU 23.5 MİLYON EURO

david-datro-fofana-fc-chelsea-2023-1687861737-110126

Haberde satın alma opsiyonunun 23.5 milyon euro olacağı ifade edilirken, Chelsea'nin 1 Ocak itibarıyla Fofana'yı takıma geri çağırabileceği belirtildi.

PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON EURO

Screenshot_2

12 milyon euro piyasa değeri bulunan 21 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet, geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynadığı Burnley'de çıktığı 15 maçta 4 gol 1 asist yapmıştı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Göztepe Chelsea ingiltere premier lig
En Çok Okunan Haberler
Narin cinayetinde yeni gelişme! Babası serbest bırakıldı, anne ve abiye tutuklama talebi

Narin cinayetinde yeni gelişme! Babası serbest bırakıldı, anne ve abiye tutuklama talebi

Narin Güran 'yasak aşk' kurbanı mı? Annenin ne diyeceği merak ediliyordu, ifadesi ortaya çıktı

Narin Güran 'yasak aşk' kurbanı mı? Annenin ne diyeceği merak ediliyordu, ifadesi ortaya çıktı

Sürpriz Arda Güler kararı!

Sürpriz Arda Güler kararı!

Yıldız futbolcudan sürpriz hamle!

Yıldız futbolcudan sürpriz hamle!

Mesut Özil, futbol arenasına geri dönüyor!

Mesut Özil, futbol arenasına geri dönüyor!

Olay yaratacak Jose Mourınho sözleri...

Olay yaratacak Jose Mourınho sözleri...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Stanley, Adidas, Merrell... Outdoor ve spor markalarda indirim zamanı

Stanley, Adidas, Merrell... Outdoor ve spor markalarda indirim zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.