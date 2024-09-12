Chelsea'den Süper Lig'e bomba transfer! Göztepe David Datro Fofana ile anlaştı

Transfer döneminin son gününe girilirken Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, transferde bombayı patlattı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Göztepe, AEK'ye transferinin iptal olması sonrası Chelsea ile David Datro Fofana'yı kiralamak için anlaşma sağladı.

SATIN ALMA OPSİYONU 23.5 MİLYON EURO

Haberde satın alma opsiyonunun 23.5 milyon euro olacağı ifade edilirken, Chelsea'nin 1 Ocak itibarıyla Fofana'yı takıma geri çağırabileceği belirtildi.

PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON EURO

12 milyon euro piyasa değeri bulunan 21 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet, geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynadığı Burnley'de çıktığı 15 maçta 4 gol 1 asist yapmıştı.