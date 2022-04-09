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Chelsea'den tarihe geçecek skor! Acımadılar

09.04.2022 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig'de tarihe geçecek bir maç oynandı. 32. haftada Southampton'ın konuğu olan Chelsea, rakibinin kalesine tam 6 gol attı.

Chelsea'den tarihe geçecek skor! Acımadılar

İngiltere Premier Lig'de hafızalardan kolay kolay çıkmayacak bir maç oynandı. Şampiyonluk yolundan uzak olan iki ekibin karşılaşmasından tam 6 gol çıktı.

GOL OLUP YAĞDILAR

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St. Mary's Stadı'nda oynanan mücadeleyi Chelsea 6-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Marcos Alonso, 16 ve 54. dakikalarda Mason Mount, 22 ve 49. dakikalarda Timo Werner ve 31. dakikada Kai Havertz kaydetti. Geçtiğim hafta sahasında Brentford'a 4-1, Şampiyonlar Ligi'nde de çeyrek finalde Real Madrid'e 3-1 mağlup olarak büyük bir şok yaşayan Londra temsilcisi, bu galibiyetle moral depoladı.

Chelsea alınan bu sonucun ardından puanını 62'ye çıkardı ve 3. sıradaki yerini korudu. Southampton ise 36 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Chelsea Leeds United deplasmanına gidecek. Southampton ise Arsenal'ı konuk edecek.


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Anahtar Kelimeler:
Premier League Chelsea
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