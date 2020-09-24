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Chelsea Edouard Mendy'yi transfer etti

İNGİLTERE HABERLERİ  | 24.09.2020 12:38 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Fransa'nın Rennes takımından Senegalli kaleci Edouard Mendy'yi transfer etti.

Chelsea Edouard Mendy'yi transfer etti

Chelsea, Senegalli kaleci Edouard Mendy'yi kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki kaleciyle 5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

İngiliz basınında çıkan haberlerde, Chelsea'nin Mendy için 25 milyon avro bonservis ödeyeceği öne sürüldü. Mendy, geçen yıl transfer olduğu Rennes'te 33 karşılaşmada forma giyerken 31 gol yedi.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: REUTERS

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