Chelsea Edouard Mendy'yi transfer etti

Chelsea, Senegalli kaleci Edouard Mendy'yi kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki kaleciyle 5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
İngiliz basınında çıkan haberlerde, Chelsea'nin Mendy için 25 milyon avro bonservis ödeyeceği öne sürüldü. Mendy, geçen yıl transfer olduğu Rennes'te 33 karşılaşmada forma giyerken 31 gol yedi.
KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: REUTERS
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