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  4. Chelsea'nin başına 5 ay önce geçen Graham Potter'ın son halini görenler inanamadı!

Chelsea'nin başına 5 ay önce geçen Graham Potter'ın son halini görenler inanamadı!

14.01.2023 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Thomas Tuchel'in ardından İngiltere Premier Lig'in köklü kulüplerinden Chelsea'nin yeni patronu olan Graham Potter'ın son hali görenleri şaşkına çevirirken, 47 yaşındaki menajer sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

Chelsea'nin başına 5 ay önce geçen Graham Potter'ın son halini görenler inanamadı!

47 yaşındaki tecrübeli teknik direktör Graham Potter, Stamford Bridge'de koltuğu eylül 2022'de Şampiyonlar Ligi şampiyonu Thomas Tuchel'den devraldı ve sadece 18 maçta takımı yönetti. Chelsea; Carabao Cup ve FA Cup'tan elenirken Premier Lig tablosunda da 10. sıraya geriledi. Maviler, 18 maçta yalnızca sekiz galibiyet aldı.

SON HALİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

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Alınan kötü sonuçlar sonrası tepkilerin hedefinde olan Graham Potter'ın son hali ise görenleri şaşkına çevirdi.

Menajerliği 'futboldaki en zor iş' olarak nitelendiren İngiliz çalıştırıcının 5 aylık değişmi sosyal medyada gündem oldu.

İŞTE O DEĞİŞİM...

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