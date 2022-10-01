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Chelsea'nin yeni menajeri Graham Potter kimdir? Graham Potter nereli ve kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı?

01.10.2022 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Chelsea'nin yeni menajeri Graham Potter, önceki menajer Thomas Tuchel hakkında yaptığı açıklama sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Deneyimli isim yaptığı açıklamada Chelsea'nin eski menajeri Thomas Tuchel ile karşılaştırılmakla ilgilenmediğini vurguladı. Peki, Chelsea'nin yeni menajeri Graham Potter kimdir? Graham Potter nereli ve kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı?

Chelsea'nin yeni menajeri Graham Potter kimdir? Graham Potter nereli ve kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı?

Chelsea'nin yeni menajeri Graham Potter 1 Ekim Cumartesi gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Thomas Tuchel ile kıyaslama yapılmasına ilişkin konuşan Potter, Thomas'a ve ekibine saygısı olduğunu belirtip kendisini onunla ya da başkasıyla karşılaştırma işinde olmadığını açıkça söyledi. Peki, Chelsea'nin yeni menajeri Graham Potter kimdir? İşte Graham Potter'ın hayatı ve biyografisi...

CHELSEA'NİN YENİ MENAJERİ GRAHAM POTTER KİMDİR?

Graham Potter, 20 Mayıs 1975 yılında Solihull, İngiltere'de dünyaya geldi. İngiliz menajerin tam adı Graham Stephen Potter'dır. Potter eski futbolcudur.

13 senelik futbolculuk kariyerinde İngiltere alt liglerinde 307 kez forma giydi. Ayrıca Premier League ekibi Southampton'un kadrosunda bulundu. Millî takım seviyesinde 1 kez İngiltere 21 yaş altı millî futbol takımına seçildi.

GRAHAM POTTER HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Graham Potter'ın profesyonel futbol kariyeri:

1992-93 Birmingham City
1993 → Wycombe Wanderers (kiralık)
1993-96 Stoke City
1996-97 Southampton
1997-2000 West Bromwich Albion
1997 → Northampton Town (kiralık)
1997 - 98 → Northampton Town (kiralık)
1999 → Reading (kiralık)
2000-03 York City
2003-04 Boston United
2003 → Shrewsbury Town (kiralık)
2004-05 Macclesfield Town

Graham Potter'ın milli takım kariyeri:

1996 İngiltere 21 yaş altı millî futbol takımı

GRAHAM POTTER HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

2011-2018 Östersunds FK
2018-2019 Swansea City
2019-2022 Brighton
2022- Chelsea

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