Chelsea'nin yeni menajeri Graham Potter kimdir? Graham Potter nereli ve kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı?

Chelsea'nin yeni menajeri Graham Potter 1 Ekim Cumartesi gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Thomas Tuchel ile kıyaslama yapılmasına ilişkin konuşan Potter, Thomas'a ve ekibine saygısı olduğunu belirtip kendisini onunla ya da başkasıyla karşılaştırma işinde olmadığını açıkça söyledi. Peki, Chelsea'nin yeni menajeri Graham Potter kimdir? İşte Graham Potter'ın hayatı ve biyografisi...

CHELSEA'NİN YENİ MENAJERİ GRAHAM POTTER KİMDİR?

Graham Potter, 20 Mayıs 1975 yılında Solihull, İngiltere'de dünyaya geldi. İngiliz menajerin tam adı Graham Stephen Potter'dır. Potter eski futbolcudur.

13 senelik futbolculuk kariyerinde İngiltere alt liglerinde 307 kez forma giydi. Ayrıca Premier League ekibi Southampton'un kadrosunda bulundu. Millî takım seviyesinde 1 kez İngiltere 21 yaş altı millî futbol takımına seçildi.

GRAHAM POTTER HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Graham Potter'ın profesyonel futbol kariyeri:

1992-93 Birmingham City

1993 → Wycombe Wanderers (kiralık)

1993-96 Stoke City

1996-97 Southampton

1997-2000 West Bromwich Albion

1997 → Northampton Town (kiralık)

1997 - 98 → Northampton Town (kiralık)

1999 → Reading (kiralık)

2000-03 York City

2003-04 Boston United

2003 → Shrewsbury Town (kiralık)

2004-05 Macclesfield Town

Graham Potter'ın milli takım kariyeri:

1996 İngiltere 21 yaş altı millî futbol takımı

GRAHAM POTTER HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

2011-2018 Östersunds FK

2018-2019 Swansea City

2019-2022 Brighton

2022- Chelsea

