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Yıldız futbolcular kadınlarla alem yaptı

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 05.04.2019 18:11 | Son Güncelleme

Chelsea'nin yıldızları Ross Barkley, Danny Drinkwater, Oliver Giroud, Ruben Loftur-Cheek ve Garry Cahill, 3-0'lık Brighton galibiyeti sonrası eğlencenin dozunu kaçırdı.

Ross Barkley ve Danny Drinkwater'ın görüntüleri İngiltere'de manşetleri süsledi

Chelsea'nin yıldız futbolcuları fena yakalandı!

Bu sezonki kötü performansları sebebiyle yerden yere vurulan Chelseali futbolcular, 3-0'lık Brighton galibiyetinin ardından eğlencenin dozunu kaçırdı.

Bu sezonki kötü performansları sebebiyle yerden yere vurulan Chelseali futbolcular, 3-0'lık Brighton galibiyetinin ardından eğlencenin dozunu kaçırdı.

Londra'daki bir mekanda eğlenen Ross Barkley, Oliver Giroud, Danny Drinkwater, Ruben Loftur-Cheek, Garry Cahill, toplu halde kulüpten çıkınca magazinciler de harekete geçti.

Londra'daki bir mekanda eğlenen Ross Barkley, Oliver Giroud, Danny Drinkwater, Ruben Loftur-Cheek, Garry Cahill, toplu halde kulüpten çıkınca magazinciler de harekete geçti.

Sendeleyen Ross Barkley'in durumu, takım arkadaşlarına göre daha kötüydü.

Sendeleyen Ross Barkley'in durumu, takım arkadaşlarına göre daha kötüydü.

Yıldız oyuncu taksiye binerken görüntülenmemek için ekstra bir çaba haline girince tökezledi.

Yıldız oyuncu taksiye binerken görüntülenmemek için ekstra bir çaba haline girince tökezledi.

Milli takımda ve Chelsea'de son dönemde iyi bir peformans sergileyen Barkley'in düştüğü bu durum İngiltere'de gündem konusu oldu.

Milli takımda ve Chelsea'de son dönemde iyi bir peformans sergileyen Barkley'in düştüğü bu durum İngiltere'de gündem konusu oldu.

Chelsea'nin orta sahası Danny Drinkwater ise kulüpte tanıştığı 2 kadınla taksiye bindi.

Chelsea'nin orta sahası Danny Drinkwater ise kulüpte tanıştığı 2 kadınla taksiye bindi.

Drinkwater'un yanındaki kadın arkadaşlarının ünlü kişiler olmadığı öğrenildi.

Drinkwater'un yanındaki kadın arkadaşlarının ünlü kişiler olmadığı öğrenildi.

Drinkwater ve kadınlar patlayan deklanşörleri görünce yüzlerini gizlemeye çalışsalar da pek başarılı olamadılar.

Drinkwater ve kadınlar patlayan deklanşörleri görünce yüzlerini gizlemeye çalışsalar da pek başarılı olamadılar.

İngiliz savunmacı Gary Cahill gece 01.30'da mekandan ayrıldı.

İngiliz savunmacı Gary Cahill gece 01.30'da mekandan ayrıldı.

Fransız golcü Giroud ise 02.30'da evinin yolunu tuttu.

Fransız golcü Giroud ise 02.30'da evinin yolunu tuttu.

Chelsea'nin yıldız futbolcuları fena yakalandı

Chelsea'nin yıldız futbolcuları fena yakalandı

Chelsea'nin yıldız futbolcuları fena yakalandı

Chelsea'nin yıldız futbolcuları fena yakalandı

Chelsea'nin yıldız futbolcuları fena yakalandı

Chelsea'nin yıldız futbolcuları fena yakalandı

Chelsea'nin yıldız futbolcuları fena yakalandı

Chelsea'nin yıldız futbolcuları fena yakalandı

Chelsea'nin yıldız futbolcuları fena yakalandı

Chelsea'nin yıldız futbolcuları fena yakalandı
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Anahtar Kelimeler:
Chelsea Ross Barkley Daniel Drinkwater Ruben Loftus-Cheek Olivier Giroud Garry Cahill

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