Yıldız futbolcular kadınlarla alem yaptı

Londra'daki bir mekanda eğlenen Ross Barkley, Oliver Giroud, Danny Drinkwater, Ruben Loftur-Cheek, Garry Cahill, toplu halde kulüpten çıkınca magazinciler de harekete geçti.

Sendeleyen Ross Barkley'in durumu, takım arkadaşlarına göre daha kötüydü.

Yıldız oyuncu taksiye binerken görüntülenmemek için ekstra bir çaba haline girince tökezledi.