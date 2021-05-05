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Chelsea Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta? Finalin adı belli oluyor

05.05.2021 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Real Madrid, Chelsea’nin konuğu oluyor. İlk karşılaşmada 1-1 berabere kalan Chelsea ve Real Madrid takımlarından biri final maçında Manchester City’nin rakibi olacak.

Chelsea Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta? Finalin adı belli oluyor

Şampiyonlar Ligi’nin finalistinin belli olacağı Chelsea Real Madrid maçı için nefesler tutuldu. İngiltere’de oynanacak maçta Real Madrid’in kadrosunda Varane, Vazquez ve Carvajal yer almazken, ev sahini Chelsea’da Kovacic bu önemli mücadelede forma giymeyecek.

CHELSEA - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

5 Mayıs Çarşamba günü Stamford Bridge'de oynanacak Chelsea - Real Madrid TSİ 22.00'de başlayacak. Hakem Daniele Orsato’nun yöneteceği nefes kesen bu karşılaşma beIN Sports Haber'den şifresiz olarak yayınlanacak.

CHELSEA - REAL MADRİD MUHTEMEL 11'LER:

Chelsea: Mendy, Werner, Havertz, Mount, Chilwell, Kante, Jorginho, Azpilicueta, Rüdiger, Silva, Thiago, Christensen,

Real Madrid: Courtois, Benzema Vinicius, Asensio, Modric, Kroos, Casemiro, Nacho, Militao, Ramos, Valverde.

FİNALE KİM, NASIL ÇIKAR?

İspanya’da oynanan ilk karşılaşmanın 1-1 bitmesi nedeniyle İngiltere’de oynanacak 90 dakikanın 1-1 bitmesi durumunda maç uzatmaya gidecek.

Diğer yandan golsüz bir beraberlik olması durumunda Chelsea finale kalarak Manchester City’nin rakibi olacak. Fakat 2 gol ve üzeri (2-2 veya 3-3 gibi…) her türlü skor eşitliği durumunda bu defa deplasmanda daha çok gol atan Real final oynama şansını elde edecek.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

İlk finalisti Manchester City olan UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı, 29 Mayıs 2021 Cumartesi günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.


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Anahtar Kelimeler:
Chelsea
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