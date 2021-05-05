Chelsea Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta? Finalin adı belli oluyor

Şampiyonlar Ligi’nin finalistinin belli olacağı Chelsea Real Madrid maçı için nefesler tutuldu. İngiltere’de oynanacak maçta Real Madrid’in kadrosunda Varane, Vazquez ve Carvajal yer almazken, ev sahini Chelsea’da Kovacic bu önemli mücadelede forma giymeyecek.
5 Mayıs Çarşamba günü Stamford Bridge'de oynanacak Chelsea - Real Madrid TSİ 22.00'de başlayacak. Hakem Daniele Orsato’nun yöneteceği nefes kesen bu karşılaşma beIN Sports Haber'den şifresiz olarak yayınlanacak.
Chelsea: Mendy, Werner, Havertz, Mount, Chilwell, Kante, Jorginho, Azpilicueta, Rüdiger, Silva, Thiago, Christensen,
Real Madrid: Courtois, Benzema Vinicius, Asensio, Modric, Kroos, Casemiro, Nacho, Militao, Ramos, Valverde.
İspanya’da oynanan ilk karşılaşmanın 1-1 bitmesi nedeniyle İngiltere’de oynanacak 90 dakikanın 1-1 bitmesi durumunda maç uzatmaya gidecek.
Diğer yandan golsüz bir beraberlik olması durumunda Chelsea finale kalarak Manchester City’nin rakibi olacak. Fakat 2 gol ve üzeri (2-2 veya 3-3 gibi…) her türlü skor eşitliği durumunda bu defa deplasmanda daha çok gol atan Real final oynama şansını elde edecek.
İlk finalisti Manchester City olan UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı, 29 Mayıs 2021 Cumartesi günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.
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