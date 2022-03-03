Chelsea'yi Conor McGregor satın alıyor! Taraftar sosyal medyada isyan başlattı

Rusya-Ukrayna gerilimi futbolu vurdu. Chelsea'yi satışa çıkaran ünlü Rus iş insanı Abramovich bu kararını resmen açıkladı. Putin ile yakınlığı ile bilinen Abramovich'in bu kararı sonrası birçok ünlü isim Chelsea'ye talip oldu. Bu isimlerden en ilginci de İrlandalı karma dövüşçü Conor McGregor oldu.

SATIN ALMAK İSTEDİĞİNİ AÇIKLADI

UFC'nin en ünlü dövüşçülerinden olan Conor McGregor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Chelsea'yi satın almayı düşündüğünü ifade etti. Taraftarlar bu haberin ardından isyan etti. Sinirli ve amatör ruh haline sahip olan McGregor'ın takımı satın almak istemesi taraftarları korkuttu. Yapabileceği ilginç hamleler ile şimdiden düşündüren McGregor'ın satın almak için girişimlere başladığı öğrenildi.



