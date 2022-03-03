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  4. Chelsea'yi Conor McGregor satın alıyor! Taraftar sosyal medyada isyan başlattı

Chelsea'yi Conor McGregor satın alıyor! Taraftar sosyal medyada isyan başlattı

03.03.2022 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası Chelsea'nin sahibi Rus iş insanı Roman Abramovich, Chelsea'yi satacağını açıkladı. Bu olayın ardından takımı satın almak için birçok iş insanı harekete geçti. Bunların yanında en ilginç kişi ise UFC'de dövüşen Conor McGregor'dı... İngiliz devini satın almak için talip olduğunu duyuran McGregor, sosyal medyada gündem oldu.

Chelsea'yi Conor McGregor satın alıyor! Taraftar sosyal medyada isyan başlattı

Rusya-Ukrayna gerilimi futbolu vurdu. Chelsea'yi satışa çıkaran ünlü Rus iş insanı Abramovich bu kararını resmen açıkladı. Putin ile yakınlığı ile bilinen Abramovich'in bu kararı sonrası birçok ünlü isim Chelsea'ye talip oldu. Bu isimlerden en ilginci de İrlandalı karma dövüşçü Conor McGregor oldu.

SATIN ALMAK İSTEDİĞİNİ AÇIKLADI

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UFC'nin en ünlü dövüşçülerinden olan Conor McGregor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Chelsea'yi satın almayı düşündüğünü ifade etti. Taraftarlar bu haberin ardından isyan etti. Sinirli ve amatör ruh haline sahip olan McGregor'ın takımı satın almak istemesi taraftarları korkuttu. Yapabileceği ilginç hamleler ile şimdiden düşündüren McGregor'ın satın almak için girişimlere başladığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Chelsea Rusya Vladimir Putin
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
onda ne arar okadar para
Acun çok büyük fırsatı kacirdi
bu adam bu kadar parayı dövüşerekmi kazanmış

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