Chernobyl dizisi gündeme bomba gibi düştü. Chernobyl nasıl izlenir?

Chernobyl dizisi 6 Mayıs'ta yayınlanan ilk bölümünün ardından tüm dikkatleri sütüne çekmeyi başardı. Sky Atlantic ve HBO ortak yapımı olan dizinin son olarak 3. bölümü yayınlandı.

İnsan yapımı felaketler arasında yer alan 1986 yılında yaşanan Çernobil faciasını konu alan Chernobyl dizisini Johan Renck yönetiyor.

Chernobyl yayınlandığı ilk günden itibaren tüm dünyada dikkatleri üstüne çekmeyi başarırken, Türkiye'de hatırı sayılır bir izleyici kitlesine sahip oldu.

HBO kendi efsaneleri Game Of Thrones ve Breaking Bad'e rakibi de kendisi çıkardı. Chernobyl isimli yeni dizi sadece bu iki diziyi geçmedi. Zirvede yer alan ne varsa 9.7 puan alarak geride bıraktı.

CHERNOBYL DİZİSİNİN KONUSU NE?

26 Nisan 1986'da Ukrayna'nın Çernobil şehrindeki Çernobil Nükleer Santrali'nde meydana gelen kaza sonucu 31 kişi yaşamını yitirdi. Ancak kaza sonrası yayılan radyasyon sonucu bölgede binlerce kanser vakası görülmüş ve bir çoğu ölümle sonuçlanmıştı. Çernobil faciasının ardından Rusya'ya, Avrupa' ya ve Türkiye'ye de büyük miktarda radyasyon yayıldığı tespit edilmişti. Bu insan eliyle yaşanan felaket Chernobyl dizisinde etkileyici şekilde anlatılıyor.

CHERNOBYL NASIL İZLENİR?

Chernobyl dizisi Türkiye'de Digiturk üzerinden yayınlanıyor. Digitürk beIN Series Drama HD kanalından Chernobyl dizisi izlenebilir.

CHERNOBYL OYUNCULARI KİMLER?

Johan Renck'in yönettiği Chernobyl dizisinin oyuncu kadrosunda Jared Harris, Stellan Skarsgard ve Emily Watson yer alıyor.

