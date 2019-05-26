Mynet Trend

Chernobyl dizisi gündeme bomba gibi düştü. Chernobyl nasıl izlenir?

zeynep.ok zeynep.ok
SİNEMA TV  | 26.05.2019 11:31 | Son Güncelleme

Günlerdir sosyal medyada konuşulan dizi Chernobyl; Game Of Thrones ve Breaking Bad'in aldığı puanların da önüne geçti. 5 bölümlük mini diziyi izleyip etkilenmeyen yok gibi...

Chernobyl dizisi gündeme bomba gibi düştü. Chernobyl nasıl izlenir?

Chernobyl dizisi 6 Mayıs'ta yayınlanan ilk bölümünün ardından tüm dikkatleri sütüne çekmeyi başardı. Sky Atlantic ve HBO ortak yapımı olan dizinin son olarak 3. bölümü yayınlandı.

İnsan yapımı felaketler arasında yer alan 1986 yılında yaşanan Çernobil faciasını konu alan Chernobyl dizisini Johan Renck yönetiyor.

Chernobyl yayınlandığı ilk günden itibaren tüm dünyada dikkatleri üstüne çekmeyi başarırken, Türkiye'de hatırı sayılır bir izleyici kitlesine sahip oldu.

HBO kendi efsaneleri Game Of Thrones ve Breaking Bad'e rakibi de kendisi çıkardı. Chernobyl isimli yeni dizi sadece bu iki diziyi geçmedi. Zirvede yer alan ne varsa 9.7 puan alarak geride bıraktı.

Chernobyl-9b253ca

CHERNOBYL DİZİSİNİN KONUSU NE?

26 Nisan 1986'da Ukrayna'nın Çernobil şehrindeki Çernobil Nükleer Santrali'nde meydana gelen kaza sonucu 31 kişi yaşamını yitirdi. Ancak kaza sonrası yayılan radyasyon sonucu bölgede binlerce kanser vakası görülmüş ve bir çoğu ölümle sonuçlanmıştı. Çernobil faciasının ardından Rusya'ya, Avrupa' ya ve Türkiye'ye de büyük miktarda radyasyon yayıldığı tespit edilmişti. Bu insan eliyle yaşanan felaket Chernobyl dizisinde etkileyici şekilde anlatılıyor.

CHERNOBYL NASIL İZLENİR?

Chernobyl dizisi Türkiye'de Digiturk üzerinden yayınlanıyor. Digitürk beIN Series Drama HD kanalından Chernobyl dizisi izlenebilir.

CHERNOBYL OYUNCULARI KİMLER?

Johan Renck'in yönettiği Chernobyl dizisinin oyuncu kadrosunda Jared Harris, Stellan Skarsgard ve Emily Watson yer alıyor.

PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Müge Anlı ortaya çıkardı! Ecrin'in amcası ensest içerikli film... Müge Anlı ortaya çıkardı! Ecrin'in amcası ensest içerikli film...
James Bond setinde kaza geçiren ünlü oyuncudan kötü haberJames Bond setinde kaza geçiren ünlü oyuncudan kötü haber
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Chernobyl dizisi Chernobyl bölümleri

En Çok Okunan Trend Haberler

Kritik uyarı az önce geldi! İki il için 'turuncu' alarm

Kritik uyarı az önce geldi! İki il için 'turuncu' alarm

Geceye damga vuran soru! Gören bir kez daha baktı!

Geceye damga vuran soru! Gören bir kez daha baktı!

İnternette paylaştılar! Çok titizler ama böyle dağınık insanlarla yaşıyorlar

İnternette paylaştılar! Çok titizler ama böyle dağınık insanlarla yaşıyorlar

'160 TL'lik borç için tecavüz' iddiasına şoke eden savunma!

'160 TL'lik borç için tecavüz' iddiasına şoke eden savunma!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

İstanbullu Gelin'de şoke eden ölüm! Ünlü oyuncu veda etti

İstanbullu Gelin'de şoke eden ölüm! Ünlü oyuncu veda etti

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran atasözü sorusu!

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran atasözü sorusu!

İstanbullu Gelin'de Hakan Muhafız sürprizi!

İstanbullu Gelin'de Hakan Muhafız sürprizi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Müge Anlı ortaya çıkardı! Ecrin'in amcası ensest içerikli film...

Müge Anlı ortaya çıkardı! Ecrin'in amcası ensest içerikli film...

James Bond setinde kaza geçiren Daniel Craig ameliyat olacak

James Bond setinde kaza geçiren ünlü oyuncudan kötü haber

Game of Thrones'un finalini eleştirenlere Sophie Turner'dan sert tepki

Sansa final ile ilgili eleştirilere sert çıktı

Survivor'da kim elendi? Ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte Survivor'a veda eden isim

Survivor'a veda eden isim belli oldu

Survivor'da eskiler yeniler mücadelesi başlıyor! Hangi eski yarışmacılar Survivor'a katılacak?

Efsane isimler Survivor'a geri dönüyor!

Seks fotoğrafları ifşa oldu! Kadın'da yer yerinden oynadı

Seks fotoğrafları ifşa oldu! Kadın'da yer yerinden oynadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.