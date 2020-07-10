Chia tohumlu 3 pratik sütlü tatlı! Ünlü şef işin sırrını açıkladı...

Son zamanların gözdesi chia tohumu mucizesi ile evde çok kolay ve hızlı bir şekilde yapacağınız 3 puding tarifini sizler için derledik.
Pişmeden hazırlanan chia tohumlu puding tarifleri;
MUZLU CHIA TOHUMLU PUDİNG
İşte muzlu chia tohumlu pudingimizin malzemeleri:
Malzemeler
3 yemek kaşığı chia tohumu
1 su bardağı süt
1 tatlı kaşığı bal
Muz
Üzeri için
Muz
Çilek
Badem
Tarçın
YAPILIŞI
Chia tohumlarını ve sütü tamamen karıştığından emin olduktan sonra kapalı bir kaba alıyoruz ve buzdolabında minimum yarım saat bekletiyoruz. Tercihinize göre bir gece önceden de buzdolabına koyup kullanabilirsiniz.
Jole kıvamına gelen pudingi çıkardıktan sonra balı ekleyip tekrar karıştırıyoruz. Bal miktarınızı damak zevkinize göre değiştirebilirsiniz.
Kabuklarını soyup ezdiğimiz muzları da pudinge ekledikten sonra iyice karıştırıyoruz.
Servis etmek için kuplarımıza döküyoruz.
Üzerini muz, çilek tarçın ve bademle ya da dilediğiniz meyve ve kuru yemişlerle süsleyebilirsiniz.
KAKAOLU CHIA TOHUMLU PUDİNG
Kakaoyla chia tohumunun uyumu sizi çok şaşırtacak. Kakaolu pudingimizin malzemeleri;
Malzemeler
3 yemek kaşığı chia tohumu
1 su bardağı diyet süt (dilerseniz yarım yağlı süt de kullanabilirsiniz)
1 yemek kaşığı kakao
2 tatlı kaşığı bal
Üzeri için
Hindistan cevizi
Nar
Damla çikolata
YAPILIŞI
Bütün tariflerimizde olduğu gibi chia tohumlarını ve sütü bir kaba alıp karıştırdıktan sonra kapağını kapatıp buzdolabında minimum yarım saat bekletiyoruz.
Buzdolabından çıkardıktan sonra kakaomuzu ekleyip pürüzsüz olana kadar karıştırıyoruz.
Sonrasında balımızı ekliyoruz ve yeniden karıştırıyoruz. Bal miktarını yine damak zevkinize göre arttırabilirsiniz ya da azaltabilirsiniz.
Jöle kıvamına gelen pudingimizi servis bardaklarına alıyoruz.
Lezzetini arttırmak için üzerini Hindistan cevizi, nar ve damla çikolatayla süsleyip servis ediyoruz.
ÇİLEKLİ CHIA TOHUMLU PUDİNG
Yaz mevsimlerinin vazgeçilmezi çilek ile hazırlanan enfes puding tarifimizin malzemeleri;
Malzemeler
3 yemek kaşığı chia tohumu
1 su bardağı süt
10 adet çilek
Üzeri için
Çilek
Kaju
File badem
YAPILIŞI
Sizi şaşırtmayacak şekilde tohumlarımızı ve sütü karıştırıp kapağını kapatıyoruz ve buzdolabında bekletiyoruz.
Bu sırada çilekleri rondoda püre haline getiriyoruz.
Buzdolabında yarım saat beklemiş ve jöle haline gelen pudingimizi de ekleyip rondomuzu yeniden çalıştırıyoruz.
Püre haline gelen pudingimizi bardaklara eşit şekilde bölüştürüyoruz.
Üzerini çilek, kaju ve bademle ya da dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz.
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