Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Chicago'da neler oluyor? Havanın zehirli kimyasallarla kaplandığı iddia edildi! Telefonlardan acil durum uyarısı...

ABD'nin en büyük şehirlerinden biri olan Chicago'da hava kirliliği nedeniyle telefonlara acil durum uyarısı geldi. Çarşamba günü şehrin Hava Kalitesi Endeksi'nde (AQI) değerlerinin 500'e ulaştığı iddia edildi.

Chicago'da neler oluyor? Havanın zehirli kimyasallarla kaplandığı iddia edildi! Telefonlardan acil durum uyarısı...
Jale Uslu

Chicago'da hava kalitesiyle ilgili endişe verici bir gizem ortaya çıktı . Kentin zehirli kimyasallarla kaplandığı iddia ediliyor. Hava kalitesi haritaları, Çarşamba öğleden sonra Chicago metropol alanının tamamında devasa bir tehlikeli hava bulutunun bulunduğunu, Hava Kalitesi Endeksi'nde (AQI) değerlerin 500'e ulaştığını ortaya koydu.

iStock-2161275953

500'lük bir AQI, kirletici seviyelerinin tipik olarak izleme sistemlerinin ölçtüğü üst sınırlarda veya bu sınırların üzerinde olduğu, genellikle yalnızca büyük orman yangınları veya volkanik patlamalar sırasında meydana gelen son derece tehlikeli hava kalitesini ifade ediyor. Chicago'nun özellikle partikül kirliliğinde kötü bir sıralamaya sahip olduğu biliniyor.

TELEFONLARA ACİL DURUM MESAJI GELDİ!

Hem Google hem de Apple müşterileri, acil durum olarak görülen bu durumla ilgili endişe verici mesajlar alsa da, haber aslında panikten çok kafa karışıklığına yol açtı. Bölgede yaşayan insanlar telefonlara gelen bu mesajları paylaştı. Bir kullanıcının Reddit'te paylaştığı bir görüntüde, Chicago'daki Hava Kalitesi Endeksi'nin 19:00'dan hemen sonra 405'e ulaştığı görüldü.

97615425-14640857-image-a-14_174

14.00'te alınan ölçümler, Chicago'nun havasındaki karbon monoksit seviyesinin 318 ppb (milyarda bir parçacık) olduğunu gösterdi. Bu seviye dış hava kalitesi açısından nispeten düşük olsa da havadaki ince partikül madde miktarı Google Haritalar'ın hava kalitesi izleme sisteminde alarm zillerinin çalmasına neden oldu.

97616845-14640857-Social_media_u

Öte yandan, Apple cihazlarının ürettiği hava kalitesi ölçümleri de Çarşamba günü Chicago bölgesinde büyük bir sorun tespit etti. Bazı insanlar ise hava kirliliğinin olmadığını savundu.

"ORMAN YANGINIYLA İLİŞKİLİDİR"

Washington'un Seattle bölgesinde bir akciğer uzmanı olan Dr. Vin Gupta, DailyMail.com şu açıklamayı yaptı: "500 veya daha yüksek bir hava kalitesi genellikle orman yangını dumanı veya yanan bir binadan çıkan duman gibi bazı akut olaylarla ilişkilidir. Genellikle büyük bir akut olay meydana gelmediği sürece bunları göremezsiniz.

iStock-1072353700

IQAir, Çarşamba günü bölgede yalnızca birkaç küçük yangın bildirildiğini, ancak bunların hiçbirinin çevresel bir acil duruma yol açacak kadar büyük olmadığını belirtti. Amerikan Akciğer Derneği'nden Dr. Juanita Mora, Chicago'da hava kalitesi uyarıları olmasının olağandışı olmadığını belirterek, ülkenin diğer bölgelerindeki orman yangınlarından kaynaklanan dumanın genellikle rüzgarla bu bölgeye çekildiğini söyledi.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eski mesleği herkesi şaşırttı! Günahlarından ardındıktan sonra...Eski mesleği herkesi şaşırttı! Günahlarından ardındıktan sonra...
Yatak odasında kadın polisle yayınladığı video olay oldu! Yatak odasında kadın polisle yayınladığı video olay oldu!

Anahtar Kelimeler:
Hava Kirliliği abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Celal Şengör’ün sözlerine çok kızdı! ‘Bu angut nasıl bir hoca’

Celal Şengör’ün sözlerine çok kızdı! ‘Bu angut nasıl bir hoca’

Milyonlar için tahliye planı! Büyük deprem sonrası İstanbul'da yaşayanların gönderileceği il belli oldu

Milyonlar için tahliye planı! Büyük deprem sonrası İstanbul'da yaşayanların gönderileceği il belli oldu

Eski mesleği herkesi şaşırttı! Günahlarından ardındıktan sonra...

Eski mesleği herkesi şaşırttı! Günahlarından ardındıktan sonra...

Yatak odasında kadın polisle yayınladığı video olay oldu!

Yatak odasında kadın polisle yayınladığı video olay oldu!

Netflix efsanesi geri dönüyor! Yayın tarihi belli oldu

Netflix efsanesi geri dönüyor! Yayın tarihi belli oldu

Herkesten gizliyordu! Oğlunun fotoğrafı sızdırıldı

Herkesten gizliyordu! Oğlunun fotoğrafı sızdırıldı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.