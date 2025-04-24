Chicago'da neler oluyor? Havanın zehirli kimyasallarla kaplandığı iddia edildi! Telefonlardan acil durum uyarısı...

Chicago'da hava kalitesiyle ilgili endişe verici bir gizem ortaya çıktı . Kentin zehirli kimyasallarla kaplandığı iddia ediliyor. Hava kalitesi haritaları, Çarşamba öğleden sonra Chicago metropol alanının tamamında devasa bir tehlikeli hava bulutunun bulunduğunu, Hava Kalitesi Endeksi'nde (AQI) değerlerin 500'e ulaştığını ortaya koydu.

500'lük bir AQI, kirletici seviyelerinin tipik olarak izleme sistemlerinin ölçtüğü üst sınırlarda veya bu sınırların üzerinde olduğu, genellikle yalnızca büyük orman yangınları veya volkanik patlamalar sırasında meydana gelen son derece tehlikeli hava kalitesini ifade ediyor. Chicago'nun özellikle partikül kirliliğinde kötü bir sıralamaya sahip olduğu biliniyor.

TELEFONLARA ACİL DURUM MESAJI GELDİ!

Hem Google hem de Apple müşterileri, acil durum olarak görülen bu durumla ilgili endişe verici mesajlar alsa da, haber aslında panikten çok kafa karışıklığına yol açtı. Bölgede yaşayan insanlar telefonlara gelen bu mesajları paylaştı. Bir kullanıcının Reddit'te paylaştığı bir görüntüde, Chicago'daki Hava Kalitesi Endeksi'nin 19:00'dan hemen sonra 405'e ulaştığı görüldü.

14.00'te alınan ölçümler, Chicago'nun havasındaki karbon monoksit seviyesinin 318 ppb (milyarda bir parçacık) olduğunu gösterdi. Bu seviye dış hava kalitesi açısından nispeten düşük olsa da havadaki ince partikül madde miktarı Google Haritalar'ın hava kalitesi izleme sisteminde alarm zillerinin çalmasına neden oldu.

Öte yandan, Apple cihazlarının ürettiği hava kalitesi ölçümleri de Çarşamba günü Chicago bölgesinde büyük bir sorun tespit etti. Bazı insanlar ise hava kirliliğinin olmadığını savundu.

"ORMAN YANGINIYLA İLİŞKİLİDİR"

Washington'un Seattle bölgesinde bir akciğer uzmanı olan Dr. Vin Gupta, DailyMail.com şu açıklamayı yaptı: "500 veya daha yüksek bir hava kalitesi genellikle orman yangını dumanı veya yanan bir binadan çıkan duman gibi bazı akut olaylarla ilişkilidir. Genellikle büyük bir akut olay meydana gelmediği sürece bunları göremezsiniz.

IQAir, Çarşamba günü bölgede yalnızca birkaç küçük yangın bildirildiğini, ancak bunların hiçbirinin çevresel bir acil duruma yol açacak kadar büyük olmadığını belirtti. Amerikan Akciğer Derneği'nden Dr. Juanita Mora, Chicago'da hava kalitesi uyarıları olmasının olağandışı olmadığını belirterek, ülkenin diğer bölgelerindeki orman yangınlarından kaynaklanan dumanın genellikle rüzgarla bu bölgeye çekildiğini söyledi.