Chicago Türk Film Günleri başladı

Chicago'nun ünlü sinema merkezlerinden Gene Siskel Film Center'da başlayan ve bir ay sürecek etkinlik kapsamında, "Türk İşi Dondurma" filminin yanı sıra "Babam ve Oğlum", "Buğday", "Kalandar Soğuğu" ve "Çiçero" adlı yapıtlar sinemaseverlerle buluşacak.

Türkiye'nin Chicago Başkonsolosluğu ile Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında ABD'de ilk kez gösterilecek "Türk İşi Dondurma" ve "Çiçero" filmlerinin her ikisini de izleyenler arasında yapılacak çekilişte 2 kişiye Türk Havayollarından (THY) Chicago çıkışlı, gidiş-dönüş uçak bileti hediye edilecek.

Gösterim öncesi izleyicilere hitap eden Türkiye'nin Chicago Başkonsolosu Umut Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm sinemaseverleri Chicago Türk Film Günlerine davet etti.

Etkinliği, YEE Washington Ofisi ile ortak düzenlediklerini hatırlatan Acar, "Yunus Emre Enstitüsü dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi ABD'de de çalışmalarımızda bizlere çok büyük destek sağlıyor. Kendileriyle gurur duyuyoruz." dedi.

Chicago Türk Film Günleri'nin bir ay süreceğini anımsatan Acar, şu bilgileri verdi: