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Chidozie Awaziem: Başakşehir'e kazanmak için gideceğiz

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 18.04.2019 14:03 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor'un defans oyuncusu Chidozie Awaziem, Başakşehir'e kazanmak için gideceklerini söyledi.

Chidozie Awaziem: Başakşehir'e kazanmak için gideceğiz

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor Lig'in 29. Hafta karşılaşmasında 21 Nisan Pazar günü Medipol Başakşehir’in konuğu olacak. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde hazırlıklarını sürdüren yeşil-mavili ekipte defans oyuncusu Chidozie Awaziem, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geçtiğimiz hafta Başakşehir’in Beşiktaş’a karşı kaybetmesinin karşılaşmayı daha da zor bir hale getirdiğini söyledi.

Başakşehir'e kazanmak için gideceklerini vurgulayan Awaziem, "Bunu yapabilecek kapasitenin elimizde olduğunu düşünüyorum. Kazanarak ilk beş sırayı zorlamak istiyoruz. Sonucu takımların gün gün sahaya yansıttığı mücadele belirliyor. Hedeflerimiz için çalışıyoruz. Başakşehir veya Galatasaray'ın şampiyonluğu beni kesinlikle ilgilendirmiyor. Biz elimizden geleni yapacağız. İki takımı da yenebilecek güçte olduğumuzu düşünüyorum. Şampiyonluğu kendi oynadıkları maçlarda alacakları sonuçlar belirleyecek" ifadelerini kullandı.

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