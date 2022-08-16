Chili con carne nasıl yapılır? Masterchef chili con carne (acılı, kıymalı meksika fasulyesi) malzemeleri ve yapılışı

Ekranların sevilen yemek yarışması programında 2. ekibin kazananlarının belli olmasıyla yeni ekip için ana kadro mücadeleri başladı. Masterchef'in 16 Ağustos Salı akşamı yayınlanacak bölümünde, yarışmacılar finalist olabilmek için mücadele ederek en güzel chili con carne tarifini şeflere sunmaya çalışacaklar. Programı yakından takip eden izleyiciler chili con carnenin nasıl yapıldığını ve malzemelerini internet üzerinden sorgulamaya başladı. Chili con carne tarifini denemek isteyenler için chili con carne tarifinin malzeme listesini ve yapılışını haberimizde bulabilirsiniz...

CHİLİ CON CARNE (ACILI, KIYMALI MEKSİKA FASULYESİ) TARİFİ

Meksika'nın meşhur chili con carne tarifi, kıyma, domates ve acı biberin birleşimi ile yapılan bir yemektir. Sulu olan bu yemek Meksika'da taco, pilav ya da nachoslar ile tüketiliyor.

Chili con carne tarifi için gerekli malzemeler;

400 gram dana kıyma

1 adet büyük kuru soğan

2 diş sarımsak

4 çorba kaşığı zeytinyağı

300 gram meksika fasulyesi (pişmiş)

350 gram doğranmış domates

20 dilim jalapeno biber turşusu

2 çay kaşığı acı toz biber

1 çay kaşığı toz kimyon

3 çay kaşığı worcestershire sos

1 adet defne yaprağı

500 ml. et suyu

1/2 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığıkarabiber

Chili con carne tarifi yapılışı;

Genişçe bir tencerede küp doğradığınız soğanları zeytinyağında kavurun. Sarımsağı ve kıymayı ekleyip birkaç dakika kavurmaya devam edin. Meksika fasulyesi hariç tüm malzemeyi ekleyin, 20-25 dakika kısık ateşte ağzı kapalı olarak pişirin. Son olarak fasulyeleri ekleyip 15-20 dakika daha pişirin. Tuz, karabiberle tatlandırın. Defne yaprağını çıkararak sıcak servis yapın.

AFİYET OLSUN!



