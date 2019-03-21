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Chilling Adventures of Sabrina’nın Yeni Fragmanı Yayınlandı!

KarıKoca Gaming KarıKoca Gaming
SİNEMA TV  | 21.03.2019 15:50 | Son Güncelleme

Sabrina the Teenage Witch hikayesinin karanlık bir yeniden yorumlaması olan Chilling Adventures of Sabrina‘nın sadece Netflix’te yayınlanacak ikinci kısmında, karanlık taraflarını ve aile geçmişini keşfederken; ölümlüler dünyasındaki arkadaşlıklarını yürütmekte zorluk çeken bir Sabrina izleyeceğiz.

Chilling Adventures of Sabrina’nın Yeni Fragmanı Yayınlandı!

Aşk konusunda ise Sabrina, çekici büyücü Nicholas Scratch ile dürüst ve mert Harvey Kinkle arasında kalacak.

Bu esnada Karanlık Lord, Madam Satan ve Rahip Blackwood ise hem Spellman’ların evine hem de Greendale Kasabası’na kaos yaratmaya devam edecekler. İlişkiler, kişilik, gerçek niyetlerle alakalı sorularla dolu yeni bölümlere hazır mısınız?

Dizi, ikinci kısım bölümleriyle 5 Nisan’da Netflix ekranlarına dönecek.

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