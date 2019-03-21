Chilling Adventures of Sabrina’nın Yeni Fragmanı Yayınlandı!

Aşk konusunda ise Sabrina, çekici büyücü Nicholas Scratch ile dürüst ve mert Harvey Kinkle arasında kalacak.

Bu esnada Karanlık Lord, Madam Satan ve Rahip Blackwood ise hem Spellman’ların evine hem de Greendale Kasabası’na kaos yaratmaya devam edecekler. İlişkiler, kişilik, gerçek niyetlerle alakalı sorularla dolu yeni bölümlere hazır mısınız?

Dizi, ikinci kısım bölümleriyle 5 Nisan’da Netflix ekranlarına dönecek.

Stranger Things 3. Sezon Fragmanı Yayınlandı

