Chloe'den eser kalmadı! Serdar Ortaç gizemli bir kadınla...

Şarkıcı Serdar Ortaç, Chloe Loughnan ile ayrılmasının hemen ardından kendisini işe adamış ve konserden konsere koşturmuştu. Ortaç, bekar olarak devam ettiği hayatında haftalar sonra gizemli bir kadınla görüntülendi.

Önceki akşam Kuruçeşme’de genç bir kadın ile görüntülendi. Kim olduğu henüz bilinmeyen bir kadınla derin bir sohbete dalan Ortaç'ın keyfinin yerdinde olduğu da dikkatlerden kaçmadı.

ESKİ GÜNLERİNE DÖNDÜ

Derin sohbet esnasında telefonundan yanındakine sürekli bir şeyler gösteren Ortaç'ın arkadaşının kim olduğu merak konusu oldu. Ortaç'ın sevenleri, Chloe'nin ardından ünlü şarkıcının eski haline döndüğünü belirtti.

