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Chloe'den eser kalmadı! Serdar Ortaç gizemli bir kadınla...

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 04.10.2019 10:41 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz ay İrlandalı model Chloe Loughnan ile sürdürdüğü 5 yıllık evliliğini sonlandıran Serdar Ortaç, eski çapkın günlerine geri döndü.

Şarkıcı Serdar Ortaç, Chloe Loughnan ile ayrılmasının hemen ardından kendisini işe adamış ve konserden konsere koşturmuştu. Ortaç, bekar olarak devam ettiği hayatında haftalar sonra gizemli bir kadınla görüntülendi.

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Önceki akşam Kuruçeşme’de genç bir kadın ile görüntülendi. Kim olduğu henüz bilinmeyen bir kadınla derin bir sohbete dalan Ortaç'ın keyfinin yerdinde olduğu da dikkatlerden kaçmadı.

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ESKİ GÜNLERİNE DÖNDÜ

Derin sohbet esnasında telefonundan yanındakine sürekli bir şeyler gösteren Ortaç'ın arkadaşının kim olduğu merak konusu oldu. Ortaç'ın sevenleri, Chloe'nin ardından ünlü şarkıcının eski haline döndüğünü belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Serdar Ortaç Chloe Loughnan çapkınlık

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