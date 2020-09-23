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Chloe Ferry, Bethan Kershaw ile gece gezmesinde görüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 15:01 | Son Güncelleme

Chloe Ferry, Cumartesi gecesi gezmesinden eve dönerken alışveriş yaparken görüntülendi.

Chloe Ferry, Bethan Kershaw ile gece gezmesinde görüldü

25 yaşındaki Chloe, Newcastle’daki Bijoux adlı gece kulübünün çıkışında alışveriş görüntülendi.

Chloe Ferry, Cumartesi gezmesinde spor giysilerle görüntülendi.
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İngiltere’de saat 22:00’de başlayan sokağa çıkma yasağından önce eve dönerken görülen televizyon yıldızı, bir dükkana uğrayarak alışveriş yaptı.

Geceye devam eden Chloe’e başka bir televizyon yıldızı Bethan Kershaw ve Bethan’ın erkek arkadaşı Beau Brennon da katıldı.

Havanın soğuk olmasına rağmen üşümediği görlen Chloe’nin üzerine yalnızca gri bir tayt ve beyaz bir üst giydiği görüldü.

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Bethan Kershaw da Chloe’e katıldı.
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Gece kulübünde MTV yıldızı Nathan Henry ile eğlenen Chloe, geceden bazı fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.

Chloe ve Bethan, gece kulübü çıkışında birlikte gülüşerek poz verdi.
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Gecenin öncesinde ise Chloe Instagram’da köpeği ile birlikte görüldüğü bir hikaye paylaştı. Chloe’nin gece gezmesinden önce, Cumartesi sabahı 3.4 milyon takipçili Instagram sayfasında verdiği kilolar hakkında bir açıklama yapmıştı.

Chloe, Nathan Henry ile birlikte görüldüğü fotoğrafını paylaştı.
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Chloe, vücuduyla ilgili kendini eleştirdiğini itiraf etti.
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Bir yıl öncesine ait fotoğraf ve videolarını gözden geçirdiğini söyleyen Chloe, hayranlarına “Verdiğim kilolara inanamıyorum. Bugün bu fotoğrafları görmem gerekiyordu. Çünkü hala kilolarım nedeniyle kendimi aşağı çekiyorum. Birkaç dakika içinde moralim düşüyor ve yükseliyor. Geçmişle karşılaştırdığımda şu an farkı görebiliyorum” dedi.

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