Chloe Ferry, Bethan Kershaw ile gece gezmesinde görüldü

25 yaşındaki Chloe, Newcastle’daki Bijoux adlı gece kulübünün çıkışında alışveriş görüntülendi.

Chloe Ferry, Cumartesi gezmesinde spor giysilerle görüntülendi.



İngiltere’de saat 22:00’de başlayan sokağa çıkma yasağından önce eve dönerken görülen televizyon yıldızı, bir dükkana uğrayarak alışveriş yaptı.

Geceye devam eden Chloe’e başka bir televizyon yıldızı Bethan Kershaw ve Bethan’ın erkek arkadaşı Beau Brennon da katıldı.

Havanın soğuk olmasına rağmen üşümediği görlen Chloe’nin üzerine yalnızca gri bir tayt ve beyaz bir üst giydiği görüldü.

Bethan Kershaw da Chloe’e katıldı.



Gece kulübünde MTV yıldızı Nathan Henry ile eğlenen Chloe, geceden bazı fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.

Chloe ve Bethan, gece kulübü çıkışında birlikte gülüşerek poz verdi.



Gecenin öncesinde ise Chloe Instagram’da köpeği ile birlikte görüldüğü bir hikaye paylaştı. Chloe’nin gece gezmesinden önce, Cumartesi sabahı 3.4 milyon takipçili Instagram sayfasında verdiği kilolar hakkında bir açıklama yapmıştı.